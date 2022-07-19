Rusya, Google'ı 365 Milyon Dolar Para Cezasına Çarptırdı

Rusya, daha önce Reuters tarafından bildirildiği üzere ülke yasalarına aykırı YouTube videolarını silmediği için Google'a yaklaşık 365 milyon dolar (21,1 milyar ruble) para cezası verdi. Rus iletişim düzenleyicisi Roskomnadzor, bir basın açıklamasında YouTube'un "aşırılıkçılığı ve terörizmi teşvik eden" videoları ve Ukrayna'daki savaş hakkında yanlış bilgileri içeren "yasaklanmış içeriği" kaldırma talimatlarına uymadığını belirtti.

Mart ayında Roskomnadzor, "yasa dışı" YouTube videolarını kaldırmadığı için Google'ı suçlamakla tehdit etti ve ücretin 8 milyon ruble'den başlayacağını ve Google'ın yıllık gelirinin %20'sine kadar tırmanma olasılığının olacağını belirtti. 21,1 milyar ruble, Google'ın ülkedeki yıllık cirosuna yakın ancak Google'ın gerçekten para cezasını ödeyip ödemeyeceği belli değil.

Google, hükûmet yetkililerinin ülkedeki varlıklarına el koyduğunu ve Rusya ayağını çalışır durumda tutmanın "savunulmaz" olacağını belirterek Mayıs ayında Rusya operasyonlarını durdurma planlarını duyurmuştu. Daha önemlisi ise arama devinin Rus yan kuruluşu geçen ay resmen iflas başvurusunda bulundu.

Rusya, Google'a Daha Önce de Cezalar Kesmişti

Rusya ve Google geçmişte de pek çok kez karşı karşıya geldi. Geçen Aralık ayında Rusya, Google'a bir kez daha yasaklı içerikleri silmediği için 100 milyon dolar para cezası verdi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından işler daha da sarpa sardı. Diğer birçok teknoloji şirketi gibi Google da Rus müşterilerinin çeşitli hizmetlerini kesintiye uğrattı, reklam satışlarını durdurdu, Rus devlet destekli medyaya ait YouTube kanallarının gelirlerini iptal etti ve bu kanallara erişimi engelledi.

Google'ın bu cezayı ödeyip ödemeyeceği veya hükûmet ile uzlaşmaya gitmeyi mi tercih edeceği şimdilik belirsiz ancak ilerleyen süreçte de sular durulacağa benzemiyor.