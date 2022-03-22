Rusya Her Geçen Gün Daha Fazla VPN'i Yasaklıyor

Surfshark'ın yeni araştırmasına göre Rusya, Ukrayna'yı işgalinin başlangıcından bu yana Google'ı VPN hizmetlerine bağlanan 36 binden fazla URL'yi listesinden kaldırmaya zorladı.

İşgalin ilk haftasında, VPN'lerle ilgili URL'lerin kaldırılmasını amaçlayan taleplerde yalnızca yüzde yedilik hafif bir artış olmuştu. Bu talepler, genellikle "VPN Yasası" olarak adlandırılan Rus federal yasası 276-FZ'ye tabi. Bununla birlikte işgalin ikinci haftasında, Rus hükûmeti Facebook ve Twitter dâhil olmak üzere çeşitli Batılı sosyal medya platformlarının yasaklandığını duyururken, diğer kalan siteleri de "yalan haber" yasası ile ayrıştırmaya başlamıştı. O hafta Rusya'nın VPN yönündeki talepleri %55 arttı.

Rusya, vatandaşlarının VPN hizmetlerine ve hatta VPN hizmetleriyle ilgili URL'lere erişimini engellemenin yanı sıra, 24 Şubat'ta çatışmanın başlamasından bu yana Ukrayna'yı işgalini anlatan BBC, Deutsche Welle ve Ukrayinska Pravda gibi küresel haber kuruluşları dâhil olmak üzere yüzlerce alan adını engelledi.

VPN Satışlarında Amansız Artış

Batılı hükûmetler ve işletmeler Rusya'ya yaptırımlar getirip artık ürünlerini satmayacaklarını ve ülke vatandaşlarının hizmetlerini kullanmasına izin vermeyeceklerini duyururken, Rus vatandaşlarının VPN indirmelerinde gözle görülür derecede büyük bir artış oldu.

Surfshark'ın dâhili verilerine göre VPN sağlayıcısı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başlamadan önceki satışlara kıyasla yüzde 3.500'lük bir artış gördü. Surfshark Halkla İlişkiler Uzmanı Gabriele Racaityte bir basın açıklamasında daha fazla ayrıntı verdi ve şunları söyledi:

"İndirmelerdeki hızlı artış, Rusya'da yaşayan insanların engellenen web sitelerine veya Twitter, Facebook veya Instagram gibi sosyal medyaya erişim maksadıyla devlet gözetiminden ve sansürden kaçınmanın yollarını aktif olarak aradıkları anlamına geliyor. Kapatılan web sitelerinin sayısı arttıkça, VPN hizmetleri her gün tarafsız bilgilere ve izlenmeyen iletişim kanallarına ulaşmak için bir pencere görevi görüyor."

Rusya bugün Ukrayna'yı işgali durdurmaya karar verse bile Kremlin muhtemelen Batı medyasına erişimi engellemeye devam edecek, bu da VPN hizmetlerinin Rus vatandaşlarının tarafsız bilgilere erişmesinin ve dünyanın geri kalanıyla letişim kurmasının tek yolu olmaya devam edeceği anlamına geliyor.