Rusya’nın İkinci Koronavirüs Aşısı Etkinlik Oranı Belli Oldu!

Rusya’nın ikinci koronavirüs aşısı EpiVakKorona’nın etkinlik oranı açıklandı. Peki, Vektör Bilim Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona aşısının etkinlik oranı nedir? Geliştirilen aşı ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Rusya’nın İkinci Koronavirüs Aşısı Etkinlik Oranı Nedir?

Rusya’da yer alan Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi, geçtiğimiz aylarda yeni tip koronavirüse karşı Sputnik V isimli bir aşı geliştirmişti. Sputnik V, yeterli seviyede bilgi paylaşılmadığı için duyurulduğu ilk günden itibaren eleştirilerin odağı haline gelmişti. Rusya’nın ilk aşısı olan Sputnik V, aşılama başladığında da isminden söz ettirmişti. Aşılanan 20 kişi, bir süre sonra tekrar COVID-19 virüsüne yakalanmıştı.

Sputnik V aşısının ardından Rus bilim insanları ikinci bir aşı çıkarmak için kollarını sıvamıştı. Vektör Bilim Merkezi tarafından geliştirilen ve EpiVakKorona olarak isimlendirilen aşı, 2020 yılının ekim ayında tescillenmişti. Böylece EpiVakKorona, Rusya’da tescil edilen ikinci aşı olmuştu. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), EpiVakKorona aşısının etkinlik oranını açıkladı.

Rospotrebnadzor, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, aşının yüzde 100 oranında etkinlik gösterdiğini duyurdu. Rospotrebnadzor, yaptığı açıklamada, “Klinik testlerin birinci ve ikinci aşamasında edinilen sonuçlara göre, EpiVakKorona aşısının bağışıklık konusunda gösterdiği etkinlik yüzde 100 seviyesinde” şeklinde konuştu.

Türkiye Sputnik V Aşısı Alacak mı?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz haftalarda Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Soçi’de düzenlenen ortak basın toplantısında Rusya’nın aşısı hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Çavuşoğlu, “Sayın Putin, Sputnik V ile ilgili Cumhurbaşkanımıza telefonda bir teklifte bulununca, hemen Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımıza talimat verdi” ifadelerini kullanmıştı ve açıklamasına şu şekilde devam etmişti:

“Sputnik V aşısı konusunda sağlık bakanlarımız mutabakat imzaladı. Bazı bilgiler talep edildi ve sağlık bakanımız bu bilgilerin Rusya'dan geldiğini söyledi. Burada hedef sadece aşının alınması değil, Türkiye'de de ortak bir şekilde üretilmesidir”

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