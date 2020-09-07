Rusya'nın İkinci Koronavirüs Aşısı Geliyor

Rusya'nın ikinci koronavirüs aşısı geliyor. RIA Haber Ajansı tarafından yapılan açıklamada Rusya'da yer alan Vector Enstitüsü tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı adayının erken aşama klinik deneylerinin ne zaman tamamlanacağı ile ilgili tarih paylaşıldı. Peki, Rusya'nın ikinci COVID-19 aşısı ne zaman çıkacak? Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Rusya'nın İkinci Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Dünya genelinde çok sayıda ilaç firması tarafından yeni tip koronavirüse karşı ilaç çalışmaları devam ederken Rusya, ikinci aşı üzerinde çalıştığı duyuruldu. RIA haber Ajansı, Rusya'da yer alan Vector Enstitüsü tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının 30 Eylül tarihinde erken aşama klinik deneylerinin tamamlanacağını duyurdu. Vector Enstitüsü'nün yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşının ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz bilinmiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından duyurulan Sputnik V aşısı duyurulduğu günden itibaren çok sayıda bilim insanı tarafından eleştirilen odağı haline gelmişti. Bunun sebebi ise Sputnik V aşısının geliştiricilerinin aşı denemeleri ile ilgili detaylı bilgi paylaşmamasıydı. Rus bilim insanları tarafından geçtiğimiz günlerde tıp dergisi Lancet'te Sputnik V isimli aşının faz 1 ve faz 2 denemelerinin detayları açıklanmıştı.

Tıp dergisinde yayımlanan makaleye göre Sputnik V aşısının haziran ve temmuz aylarında gerçekleştirilen faz 1 ve faz 2 denemelerinin her birinde 38 olmak üzere toplamda 76 gönüllü yer aldı. Gerçekleştirilen denemelerin neticesinde bütün gönüllülerin antikor ürettiği görüldü ve aşının kritik bir yan etkisinin olmadığı gözlemlendi. Yayımlanan makalede, COVID-19 aşısının 76 kişi üzerinde yapılan erken klinik deneylerinde hastalıktan korunmak için yeterli düzeyde antikor oluşturduğu ve güvenli olduğu açıklanmıştı.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 6 Eylül itibarıyla toplam vaka sayısı 279.806 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 6.673'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 251.105, hastalarda zatürre oranı ise %7,6 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.102 olduğu belirtildi.