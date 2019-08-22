Rusya, İnsansı Robotunu Uzaya Gönderdi

Rusya, 'Fedor' isimli insansı robotunu Soyuz M-14 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi.

Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden yerel saatle 03:38'de fırlatılan Soyuz MS-14’ün Cumartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.

Rusya'nın Uzaydaki İlk Robotu

Rusya'nın uzaya gönderdiği ilk robot olan Fedor’un 10 gün boyunca istasyonda kalması ve hem kozmonotlara yardım etmesi hem de yeni şeyler öğrenmesi planlanıyor.

Soyuz MS-14’te Fedor’dan başka herhangi bir kozmonot bulunmuyor. 1,80 m boyunda ve 163 kg ağırlığında olan insansı robot Fedor’un Instagram ve Twitter hesapları da bulunuyor.

Daha önce uzaya robot göndermiş olan ABD ve Japonya’dan sonra Rusya da ilk kez uzaya bir robot gönderdi.

Rusya, gelecekte robotlara uzay yürüyüşü gibi karmaşık ve tehlikeli görevler vermeyi de hedefliyor.