Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Çekilmeye Hazırlanıyor

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Rus kozmonotların Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçı güçlerin bayrağıyla poz vermesi dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Yaşanan olay sonrasında NASA, kozmonatları kınayan bir mesaj yayınlayarak ISS'in politika yeri olmadığını belirtti. Rusya'ya dünya genelinde uygulanan ambargonun işlevsiz kaldığı nadir yerlerden biri de ISS olarak biliniyor. Çünkü istasyonunun işlevselliğininin sürdürülebilmesi için tüm astronot ve kozmonotların iş birliği içinde çalışması gerekiyor Tüm dünyayı karşısına almışken böylesine pahalı ve çok uluslu birlikteliği gerektiren bir projede yer almak istemeyen Rusya, uzun süredir ISS'ten çekilmek istiyordu.

Bugün gelen yeni bir habere göre bu kararını çok daha erkene çeken Rusya, 2024 yılı itibarıyla Uluslarası Uzay İstasyonu projesinden kozmonotlarını ve finansal desteğini çekeceğini açıkladı.Açıklama Rus uzay ajansı Roscosmos'tan geldi.

Rusya Kendi Uzay İstasyonunu Kurmak İstiyor!

NASA 2024 yılında ISS'i emekli etmek istiyordu. Fakat bu tarih 2030 yılına ötelendi. Rusya, hem ambargolardan yıldığı için hem de uzayda bağımsızlık kurabilmek amacıyla kendi uzay istasyonunu kurmaya hazırlanıyor. İnsanlık tarafından şimdiye kadar yapılmış en pahalı yapı olan Uluslarası Uzay İstasyonu tam 100 milyar dolara inşa edilmişti. Rusya'nın böylesine bir yükün altından kalkacak ekonomi güce sahip olup olmadığı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

NASA ve Roscosmos temmuz ayının başında yörüngeye gönderilecek olan astronotların fırlatılması için bir değişim programı anlaşması imzalamıştı. Buna göre Rusya'nın Soyuz kapsülleri ve SpaceX Dragon kapsülü değişimli olarak iki devlet tarafından kullanılabilecekti. Şu an bu kapsüller mürettebat dönüşümü için fırlatılma tarihi yaklaşan dört aktif göreve hazırlanıyor.

ABD ve Rusya arasında uzun süredir devam eden ISS iş birliği sona ermiş gibi görünüyor. Gelecekteki fırlatma görevleri için iki ülkenin birlikteliğinin devam edip etmeyeceği henüz belli değil.