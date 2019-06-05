Rusya İstediği Zaman Tinder Verilerine Erişmek İstiyor

ABD merkezli arkadaşlık uygulaması olan Tinder bir süredir Rus hükümetiyle sıkıntılar yaşıyor. Son gelen rapora göre Rusya, istediğinde Tinder kullanıcı verilerine ulaşabilecek ve mesajları, fotoğrafları inceleyebilecek.

Rusya'da yılbaşından bu yana hizmete konan bazı yasalardan dolayı sosyal medya platformları sıkıntı çekiyor. Daha önce Telegram'ı yasaklayan ve büyük eleştiriler alan Rusya'nın şimdi ise Tinder'ı yasaklaması gündemde. ABD merkezli şirketten veri erişim talebinde bulunan Rus hükümeti, olumsuz yanıta tahammül göstermeyebilir.

Match Group'a ait Tinder'dan yapılan açıklamada ise henüz herhangi bir kullanıcı bilgisinin veya mesajların Rusya'yla paylaşılmadığı ancak bu isteğin hoşgörüyle karşılanabileceği ifade edildi. Bu açıklamayla bazı Rus kullanıcılarının tepkilerini çeken Tinder, henüz Rus hükümetine herhangi bir veri iletilmediğini vurguluyor.

Tinder Yeni Yasanın Kurbanı mı Oluyor?

Hükümet baskısı karşısında eli kolu bağlı kalan Tinder'ın Rusya'da yasaklanma ihtimali bulunuyor. Sosyal mecralar konusunda özellikle Amerikan şirketlerine acımayan Rusya'nın daha önceden LinkedIn ve Telegram gibi ağları engellediğini görmüştük. Bakalım yürürlüğe giren yeni yasa yüzünden Tinder'ın da başı yanacak mı, göreceğiz.