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Rusya, Kendi Bitcoin'ini Yaratmak İçin Harekete Geçti

Rusya, Kendi Bitcoin'ini Yaratmak İçin Harekete Geçti
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji
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Rusya, kendi kripto para birimini kurmaya hazırlanıyor. Rus basınında çıkan haberlere göre, Haberleşme Bakanı Nikolay Nikiforov, devlet kontrolünde dijital para piyasasına girebileceklerini söyledi.

Rusya, kendi sanal para birimini çıkarmak için uluslararası düzeyde aktif çalışma yürütüyor ve güvenlik konularının en başından çözülmesi hedefleniyor.

Estonya'nın kendi sanal para birimini yaratma kararından sonra, geçtiğimiz Ağustos ayında Rusya'dan da benzer bir hamle gelmişti. Rusya Başbakan Yardımcısı Igor Shuvalov, "Rusya, blockchain teknolojisiyle çalışacak kendi sanal para birimini devreye almayı planlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'nın bu hamlesiyle, dijital para piyasasını kontrol etmek ve diğer ülkelere veya üçüncü taraf aracılara gerek kalmadan kendi internet ekonomisini güçlendirmek istiyor.

Devlet kontrolündeki bu girişimde blockchain teknolojisi kullanılacak. Dijital para birimi tıpkı geleneksel paralar gibi basılacak ve takibi yapılacak. Ayrıca, dijital para ile gerçek para takas edilebilecek. Fakat bunu yaparak yüzde 13 oranındaki vergi muafından yararlanmak isteyenler, yaptıkları işlemlerin kaynak kanıtını göstermek zorunda. Ruslar, bu yolla para aklanmasını ve dolandırıcılık faaliyetlerini engellemeyi düşünüyor.

Nikiforov, bu konudaki adımların hızlı bir şekilde atılacağını ve fazla vakit kaybetmeyeceklerini söyledi. Rus bakan, eğer hamle yapmazlarsa iki ay sonra Asya ve Avrupa’daki komşularının bu konuda girişimde bulunabileceklerini ifade etti.

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