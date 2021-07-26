Rusya Kendi İnternetini Kuruyor: Küresel Ağ Bağlantısı Kesildi

Rusya kendi internetini kuruyor. Rus yayın kuruluşu RBC Daily, Rusya'nın küresel internet bağlantısını kesmeyi test ettiğini söyledi.

Rus haber servisi olan RBC'nin Perşembe günü bildirdiğine göre Rusya, Haziran ve Temmuz aylarındaki testler sırasında dünya ile olan internet bağlantısını kesti. Raporun bilgileri, Rus internet güvenliği çalışma grubundan gelen belgelerle doğrulandı.

Rusya, 2019'un sonlarında internetin Rus kısmını dış tehditlerden korumayı amaçlayan bir yasa çıkardı. "Egemen internet" yasası, Rusya'nın ABD'nin ulusal siber güvenlik politikalarının "agresif doğası" olarak adlandırdığı şeye yanıttı. Yasa, Moskova'nın dünya çapındaki ağ bağlantıları üzerindeki kontrolünü artırdı ve ifade özgürlüğü aktivistleri arasında endişeye neden oldu.

15 Haziran-15 Temmuz tarihleri ​​arasında gerçekleştirilen kesinti testleri, Rusya'nın dört büyük telekomünikasyon şirketinin tümünü içeriyordu. RBC, çalışma grubundan birinin erken sonuçların başarılı olduklarını gösterdiğini söylediğini bildirerek, "Testlerin amacı, Runet'in (Rusya internet ağı) harici bozulmalar, bloklar ve diğer tehditler durumunda çalışma yeteneğini belirlemekti" açıklamasına yer verdi.

RBC ayrıca internetin Rus kısmının fiziksel olarak bağlantısını kesme yeteneğinin test edildiğini de söyledi. Bağlantı kesilmesinin ne kadar sürdüğü veya internet trafiğinde gözle görülür bir kesinti olup olmadığı şimdilik belli değil. Yasa, testlerin her yıl yapılması gerektiğini söylüyor ancak RBC, Covid-19 pandemisinin neden olduğu sorunlar nedeniyle 2020'de operasyonların askıya alındığını ifade etti.

Rusya Kendi İnternetini Nasıl Kuracak?

Rusya Devlet Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya merkezi hükümetinin testlerden haberdar olduğunu söyledi. Rusya'nın bağlantısı kesilse bile internetin çalışmaya devam etmesine izin vermek için ulusal bir Alan Adı Sistemi (DNS) çağrısında bulundu. Bilmeyenler için DNS ağı, her web sitesinin internet konumlarını düzenleyen bir telefon rehberi gibidir.

Haziran 2019'da Başkan Vladimir Putin, hükümetin Runet'in güvenli ve istikrarlı bir şekilde çalışabileceğinden emin olması gerektiğini belirtti. Amaç, diğer ülkelerde Rusya'nın kontrolü dışındaki ağların kapatılması veya virüslerinden ortaya çıkabilecek sorunlara karşı önlem almak.

Devlet iletişim ajansı Roskomnadzor, testlerin Rusya'nın internet sistemlerinin güvenliğini artırmayı ve bütünleştirmeyi amaçladığını aktardı. Roskomnadzor'un test için kurulan ekipmanı Mart ayından bu yana sosyal ağ Twitter'ın hızını yavaşlatmak için kullandığını da söyledi. Bu eylem, Twitter'ın Moskova'nın yasa dışı olduğunu söylediği içeriği kaldırmayı reddetmesinin ardından gelmişti.