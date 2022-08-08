Rusya Kendi Uçaklarını Parçalamaya Başladı

Bir süredir devam eden yaptırımlar sebebiyle yedek parça bulamayan Rusya, kendi uçaklarını yedek parça için sökmeye başladı. İşte detaylar!

Rusya Kendi Uçaklarını Parçalamaya Başladı
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Putin'in elini kolunu bağlayan ağır yaptırımlar, ülkeyi zor duruma düşürüyor. Ukrayna işgali sonrasında Rusya'ya karşı tavır alan çoğu ülke, teknolojiden gıdaya kadar birçok sektörde ülke ile bağlarını koparmıştı. Şimdiye kadar iyi bir şekilde yönetilen bu kriz sebebiyle sorunlar baş göstermeye başladı.

Reuters'ın aktardığına göre ülkenin en büyük hava ulaşımı firması Aeroflot da dahil olmak üzere çoğu firma, yedek parça bulamadıkları gerekçesiyle ellerindeki uçakları sökmeye başladı.

Rusya Kendi Uçaklarını Parçalamaya Başladı

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Rusya için savaşın en büyük etkileri geçtiğimiz aylarda yaşanan ikmal sorunlarıyla ortaya çıktı. Özellikle teknoloji alanında destek alamayan Rus firmalar kapanmanın eşiğine geldi. Uçak sektörünün uluslararası ölçekte yürütülebilmesi sebebiyle hava ulaşımı şirketleri de yaptırımlardan nasibini aldı. Rusya'nın uçak filosunda yer alan A320neo, A350, Boeing 737 MAX ve Boeing 787 gibi uçaklar arızalar sonrasında depoya çekilmemek için farklı uçaklardan alınan parçalarla tamir ediliyor. Uzmanlar yeni nesil uçak ve jetlerin sürekli olarak teknolojik anlamda güncellenmesi gerektiğini belirtiyor.

Halihazırda çoğu Batı devleti Rusya'ya ambargo uyguluyorken Putin gözlerini Asya ve Orta Doğu'ya çevirmişti. Fakat Rusya'ya yardım etmeleri sebebiyle ardıl olarak gelebilecek ikincil yaptırımlardan korkan devletler, Rusya'ya yardım etmek istemiyor. Yaptırımların uzun sürmesi halinde Rusya ekonomisinin ve altyapısının büyük oranda zarar görebileceği düşünülüyor.

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