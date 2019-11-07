Rusya Kendi Wikipedia’sını Kuruyor

1 Kasım’da tartışmalı yeni internet yasasını yürürlüğe sokan ve bu sayede bağımsız Rus internetinin önünü açan Rusya, şimdi de kendi internet ansiklopedisi olarak Rus Wikipediasını kurmak istiyor.

Rus Wikipedia'sı Geliyor

Küresel internet ansiklopedisi Wikipedia'nın bir Rus versiyonunun oluşturulması gerektiğini belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iyi ve modern bir formatta güvenilir bilgi sağlayacağı için internet ansiklopedisinin Rus versiyonunun tercih nedeni olacağını söyledi.

Rus haber ajansı Ria Novosti’ye göre, Rus hükümeti bu proje için 2022’ye kadar 27 milyon dolar harcamayı planlıyor.

Bağımsız Rus İnterneti de Yolda Olabilir

1 Kasım’da Rusya’da yürürlüğe giren söz konusu yeni internet yasası, devlet kontrolü altında dünyadan bağımsız bir internet ağı oluşturulmasını mümkün hale getiriyor. Birçok kişi, kullanıcı bilgilerinin kapsamlı bir biçimde kayıt altına alınacağı yeni internet sisteminin, internet sansürünü arttıracağı gerekçesiyle bunu eleştiriyor.

İddiaları reddeden Kremlin yönetimi, Batı'nın, Rusya'yı internetten koparma niyeti içinde olduğunu savunuyor. Yönetim, bu nedenle ülkenin özerk bir interneti mümkün kılan bir dijital altyapıya sahip olması gerektiğini vurguluyor.