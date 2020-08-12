Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı: Rusya Koronavirüs Aşısı Bulamadı mı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklama ile birlikte ilk COVID-19 aşısının tescil edildiğini duyurmuştu. Peki, Rusya gerçekten COVID-19 aşısını buldu mu? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Putin'in koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi.

Prof. Dr. Ceyhan'dan Rusya'nın Koronavirüs Aşısı İle İgili Değerlendirme

Prof. Dr. Ceyhan, "Rusya Devlet Başkanı kızına aşı yaptığını söylemiş. Bu aşının bulunup da insanlara yapılır durumda olduğunu göstermiyor. Rusya'nın yaptığı aşılamada, aşının henüz klinik testlerine başlanmadığını, Birleşik Arap Emirlikleri'nde testlere başlanacağı söyleniyor" dedi.

İnsanlarda testlere başlanan 6 aşı çalışmasının olduğunu belirten Prof. Dr. Ceyhan, "Hatta Rusya onların biraz daha gerisinde gibi görünüyor. 'Testlere başlamak' demek zaten bunun aylar alacak bir sürenin başladığını gösteriyor. Bu testler 4 aşamalı. Önce bu testlerde aşıların güvenirliğinin test edilmesi lazım. Bunun için az sayıda insanda güvenirlik testleri yapılacak, sonra giderek artan vaka miktarları ile 3 fazla daha testler yapılacak. Bunların her birinde aşı yapılacak, aşının etkinliği için kan testleri yapılacak" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ceyhan, "Klinik deneyler yapılacak. Bu daha uzun süre alan yöntemdir. Binlerce insana aşı yapılacak, binlerce insana da yapılmayacak ve iki grup karşılaştırılacak. 'Ne sıklıkta hastalanıyorlar' diye. Bu da nereden bakarsanız bakın daha Rusya'nın aşısının önünde çok uzun zaman olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ceyhan, "Rusya'nın açıklamasından anladığımız etkili bir aşı geliştirilmiş değil, henüz bunların testlerine başlanacağı söyleniyor. Tabii bunlar insan testleri bu testlere katılanlardan biri de devlet başkanının kızı olabilir bu da anormal bir durum değil" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıklamalarına şu şekilde devam etti: