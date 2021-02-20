Rusya 3. Koronavirüs Aşısı CoviVac'ı Tescilledi!

Rusya, üçüncü koronavirüs aşısı CoviVac'ı tescillediğini duyurdu. Böylece Rusya, dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı üç aşı geliştiren tek ülke olmayı başardı. Tescillenen CoviVac aşısına ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Rusya'nın Koronavirüs Aşısı CoviVac Onaylandı

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken aşılama çalışmaları dünyanın dört bir tarafında devam ediyor. Şu anda Pfizer ile BioNTech, Moderna, AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi, Sinovac ve Sinopharm'ın geliştirdiği aşılar, tüm dünyada yaygın olarak kullanılıyor. Bazı ülkeler aşılama çalışmaları devam ederken aynı zamanda aşı geliştirmeye devam ediyor. Rusya, Sputnik V ve EpiVacCorona'nın ardından üçüncü aşı CoviVac'ı tescillediğini duyurdu.

Rusya'da Gamaleya Enstitüsü, Sputnik V isimli yeni tip koronavirüs aşısını geliştirmişti. Rus yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Sputnik V aşısının etkililik oranının yüzde 92 olduğu duyurulmuştu. Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen aşıyı olan 20 kişinin tekrar koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti. Bu durum, çok sayıda insanın kafasında soru işareti oluşturmuştu. Sputnik V'in ardından Vektör Enstitüsü ise EpiVacCorona isimli aşıyı geliştirmişti.

Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin, Chumakov Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen CoviVac isimli COVID-19 aşısının tescillendiğini duyurdu. Başbakan Mishustin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün Rusya, dünyada yeni tip koronavirüse karşı üç aşısı olan tek ülkedir” şeklinde konuştu. Koronavirüs aşısının geniş kapsamlı klinik denemeleri yapılmadan tescillenmesi, akıllarda soru işareti oluşturdu.

2 ile 8 derece aralığında saklanabilen CoviVac aşısı, 14 gün arayla iki doz halinde uygulanabiliyor. Aşının geniş kapsamlı klinik denemelerinin önümüzdeki günlerde başlayacağı açıklandı. Chumakov Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen aşı, bu zamana kadar 18 ile 60 yaş aralığında 200 gönüllü üzerinde uygulandı. COVID-19 aşısının etkinlik oranına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Etkinlik oranının geniş kapsamlı çalışmaların sona erdikten sonra açıklanması bekleniyor.

Başbakan Mishustin tarafından yapılan açıklamaya göre COVID-19 aşısının üretimi önümüzdeki ay içerisinde başlayacak. İlk olarak 120 bin doz aşının üretilmesi hedefleniyor. 2021 yılının ilk yarısında 88 milyon doz aşı üretileceğini açıklayan Mishustin, Chumakov Araştırma Merkezinin aylık 500 bin don aşı üretim kapasitesine sahip olacağının altını çizdi.