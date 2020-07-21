Rusya Savunma Bakanlığı, Koronavirüs Aşısı Hazır Açıklaması Yaptı

Koronavirüs aşısı bulundu mu? Rusya tarafından koronavirüs aşısı hakkında açıklama yapıldı. İşte " koronavirüs aşısı bulundu mu? " sorusu hakkında yapılan açıklama.

Rusya Açıkladı: Koronavirüs Aşısı Hazır

Sputnik'in aktardığı habere göre, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Tsalikov, koronavirüse karşı geliştirilen aşının hazır olduğunu söyledi. Yapılan açıklamalarda aşılama sonrasında tüm gönüllülerde virüse karşı bağışıklılık geliştiği gözlendiği bilgisi paylaşıldı ve hiçbir gönüllüde yan etkiye rastlanmadı.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Baş Araştırmacısı ve Kamu Sağlığı Birimi Başkanı Soumya Swaminathan, aşının kitlesel kullanımının en iyi ihtimalle 2021 yılı yaz aylarını bulabileceği ve pandemiyi bitirebilmek için aşının koruma oranının yüzde 70'in altında olmaması gerektiğini söylemişti.

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

20 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 220.572 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.508'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.243 toplam entübe hasta sayısının ise 385 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 203.002 olarak açıklandı.