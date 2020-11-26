Rusya: Yeni Koronavirüs Mutasyonları Keşfedildi

Rusya'daki üst düzey bir sağlık yetkilisine göre, Sibirya'daki insanlar arasında yeni koronavirüs mutasyonları bulundu. Bu açıklama Rusya'nın son zamanlarda yeni koronavirüs enfeksiyonlarında ve ölümlerinde büyük bir artış görmesiyle birlikte geliyor. İşte ayrıntılar.

Yeni Koronavirüs Mutasyonları Bulundu

BGR'nin haberine göre, Rusya merkezli Rospotrebnadzor'dan Anna Popova, "Sibirya'da bu bölgede belirli mutasyonlarla kendi versiyonunu oluşturduğunu varsaymamıza izin veren bazı değişiklikler görüyoruz" dedi.

Daha fazla ayrıntı belirsizliğini korurken mutasyon haberleri ilk defa gelmiyor. Bu ayın başlarında, Danimarka ve Avrupa'daki birkaç ülke vizon popülasyonlarından kaynaklanan yeni bir koronavirüs mutasyonunu fark etmeye başladı.

Bir koronavirüs mutasyonu ile ilgili en büyük korku, aşıları etkisiz hale getirebileceği ve dolayısıyla salgını uzatabileceği. Neyse ki, konuyla ilgili araştırmalar durumun böyle olmadığını göstermekte. Avrupa'daki koronavirüs mutasyonu ile ilgili olarak Dr. Fauci, geçtiğimiz günlerde bunun dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu, ancak herhangi bir endişeyi garanti eden bir şey olmadığını açıkladı.

Aşı Çalışmaları Sürüyor

Koronavirüse karşı oldukça yüksek seviyede etki gösteren aşılar geliştirilmeye devam ediliyor. Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı %95 etkinliğe sahip. Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı da %95 etkinliğe sahip. Son olarak AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı %90'a kadar etki gösteriyor.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar: