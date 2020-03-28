Rusya Açıkladı: Koronavirüs’ü Tedavi Edecek İlacı Geliştirdik

Çin’de başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle binlerce insan hayatını kaybetti. Çok hızlı bir şekilde yayılan yeni tip koronavirüs (COVID-19), hayati tehlikeye sahip. Bilim insanları, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının tedavisini bulmak için kollarını sıvadı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının tedavisi ile ilgili Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA) tarafından açıklama yapıldı. Rusya Federal Biyomedikal Ajansı’na (FMBA) ait Farmzashchita Araştırma ve Üretim Merkezi’nin yeni tip koronavirüs’ün (COVID-19) tedavi edecek ilacı geliştirdiği iddia edildi.

Sputnik’in yayınladığı habere göre Rusya Federal Biyomedikal Ajansı’nın (FMBA) yeni tip koronavirüs’ü tedavi etmek için Meflokin bazlı yeni ilacı tanıttığı ifade edildi. Meflokin, genellikle sıtmaya karşı kullanılıyor. İlacın ne zaman piyasaya sürüleceğine dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Yeni tip koronavirüs tedavisi ile ilglili yapılan açıklamada, "Rusya Federal Biyomedikal Ajansı’na (FMBA) ait Farmzashchita Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin’in ve Fransa’nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında koronavirüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi" ifadeleri yer aldı.

Rusya'da Son Durum

Rusya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka ise 1264'e yükseldi.