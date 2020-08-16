Rusya, Koronavirüse Karşı Toplu Aşılama İçin Tarih Verdi!

Rusya, geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile birlikte Sputnik V koronavirüs aşısının seri üretimi başladığını açıklamıştı. N.F. Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Direktörü Aleksandr Gintsburg, koronavirüse karşı toplu aşılama için tarih verdi. Peki, Rusya'da COVID-19'a karşı toplu aşılama ne zaman başlayacak? Aleksandr Gintsburg tarafından yapılan açıklama ile ilgili detaylar haberimizde.

Rusya'da Koronavirüse Karşı Toplu aşılama Ne Zaman Başlayacak?

N.F. Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Direktörü Aleksandr Gintsburg, Sputnik'e yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınına karşı toplu aşılamanın gerekli miktarda aşı üretildikten sonra yani yaklaşık bir ay içerisinde başlayacağını duyurdu. Aleksandr Gintsburg, daha önce Sputnik V koronavirüs aşısının kayıt sonrası araştırmalarının 7 ila 10 gün içerisinde başlamasının planlandığını ve bu çalışmalara on binlerce kişinin katılacağını söyledi.

Gintsburg, "Toplu aşılama, sadece üretilen aşının büyük bir kısmının kayıt sonrası araştırma çalışmalarında kullanılacak olması nedeniyle biraz gecikmeli yapılacak. Sonrasında ürünün geri kalanı halk için kullanılacak, 2-3 hafta, belki bir ay gecikme olacak" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk koronavirüs aşısının tescil edildiğini duyurmuştu. Bu duyuru ile birlikte Sputnik V olarak adlandırılan dünyanın ilk COVID-19 aşısı Rusya tarafından tescillenmişti. Rusya'nın bu kadar hızlı bir şekilde aşı geliştirmesi birçok eleştriye neden oldu.

Bazı bilim insanları, Sputnik V koronavirüs aşısının detaylı sonuçlarının yayımlanmadığı ve denemelerin kapsamlı bir şekilde yapılmadığını belirterek endişe duyduklarını dile getirmişti. Rusya Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu üyesi profesör Alexander Chuchalin ise Sputnik V olarak adlandırılan COVID-19 aşısında çok ciddi etik ihlallerin yapıldığını iddia ederek görevinden istifa etmişti.