Rusya'da Kripto Para Kullanımı Yasaklandı

Rusya'daki insanların yakında dijital varlıkları bir ödeme şekli olarak kullanmasına izin verilmeyecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kripto para birimi ve NFT'ler gibi dijital varlıkların mal ve hizmetler için ödeme yapmak için kullanılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı imzaladı.

Ek olarak yeni yasa ayrıca kripto borsalarının ve sağlayıcılarının, dijital transferlerin bir ödeme şekli olarak yorumlanabileceği işlemleri reddetmesini şart koşuyor. Yeni yasa şöyle diyor:

"Dijital finansal varlıkların, devredilen mallar, gerçekleştirilen işler, sunulan hizmetler ve ayrıca federal yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, bir dijital finansal varlık tarafından mallar (işler, hizmetler) için ödeme üstlenilmesine izin veren diğer herhangi bir şekilde bir bedel olarak aktarılması veya kabul edilmesi yasaktır."

Rusya Maliye Bakanlığı Kararı Desteklemiyor

Bir New York Times raporunun bu yılın başlarında söylediği üzere ABD makamları, Ukrayna'yı işgal ettikten sonra ülkelerine uygulanan yaptırımlardan etkilenen bazı Rus şirketlerinin bu sınırlamaları aşmak için kripto para birimini kullanabileceğine inanıyor.

Bununla birlikte Rus makamları dijital varlıklara pek hevesli değil. Rusya Merkez Bankası, kripto para biriminin tamamen yasaklanması çağrısında bulundu. Rusya Maliye Bakanlığı fikre karşı çıktı ve kripto teknolojisinin gelişmesine izin vermenin gerekli olduğuna inanıyor. 10 gün içinde yasa yürürlüğe girecek ve ülkede kripto ile ödeme yapmak artık yasalar gereği yasaklanacak.

Decrypt'e göre Ruslar hâlâ Bitcoin gibi kripto para birimlerine yatırım yapabilir ve muhtemelen madenciliklerine de devam edebilir.