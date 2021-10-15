Rusya Kripto Para ile Petrol Ticaretine mi Geçiyor?

Rusya kripto parayı petrol ticareti için kullanmayı düşünüyor, ancak Rus Başkan Putin'e göre biraz daha zamana ihtiyaç var. ABD dolarından kurtulmak isteyen ülkeler Bitcoin ile ticarete yönelmiş durumda.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kripto para birimlerinin değeri olduğunu düşünüyor, ancak petrol ticaretinde ABD dolarının yerini alabileceğin ikna olmuş değil.

Birkaç ay önce, Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, ABD’nin hedefli ekonomik yaptırımlar uygulamaya devam etmesi halinde ülkenin dolar cinsinden ham petrol sözleşmelerinden uzaklaşabileceğini öne sürdü.

Rusya için önemli bir ihracat olan petrol ticaretinde dolara alternatif olarak Bitcoin veya başka bir kripto para biriminin kullanılıp kullanılamayacağı sorulduğunda ise Putin, "Kriptoyu enerji kaynaklarının ticareti hakkında konuşmak için çok erken" dedi.

Moskova’daki Rus Enerji Haftası etkinliğinde konuşan Rus Başkan, "Değeri olduğuna inanıyorum. Ama petrol ticaretinde kullanılabileceğine inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Putin, "Kripto para birimi henüz hiçbir şey tarafından desteklenmiyor" dedi ve şöyle devam etti: "Bir ödeme aracı olarak var olabilir, ancak kripto para birimi ile petrol ticareti hakkında bir şey söylemek için henüz çok erken."

Rusya kripto parayı petrol ticaretinde kullanabilir

Rus lider ayrıca kripto para birimlerinin büyük enerji tüketimini, kullanımlarına potansiyel bir engel olarak işaret etti.

Bildiğiniz üzere Bitcoin, işlemleri yerine getirmek ve yeni tokenler basmak için çok fazla bilgi işlem gücü gerektirir. Ancak Putin, Rusya’nın ticaret için dolara bağımlı olmaktan uzaklaşma girişimine ilişkin sözlerini küçümsemedi.

"ABD’nin doları yaptırım aracı olarak kullanmakla büyük bir hata yaptığına inanıyorum. Zorlandık. Başka para birimlerindeki işlemlere geçmekten başka seçeneğimiz yok." şeklinde konuştu.

Haziran ayında Rusya, ABD doları varlıklarını egemen servet fonundan çıkaracağını açıklamıştı. Putin, “Bu bağlamda ABD’nin kendisini besleyen eli ısırdığını söyleyebiliriz” dedi.

“ABD için dolar bir rekabet avantajıdır. Bu evrensel bir rezerv para birimi, ancak Amerika Birleşik Devletleri bugün onu siyasi hedeflere ulaşmak için kullanıyor ve sonuç olarak stratejik ve ekonomik çıkarlarına zarar veriyor.”

Peki ya siz Rusya Başkanı Putin'in Bitcoin açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce Bitcoin ve dolar zaman içerisinde yer değiştirebilir mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.