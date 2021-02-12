Rusya'daki Mavi Köpekler Sosyal Medya Gündeminde

Rusya'da mavi köpek paniği yaşanıyor. Rusya'daki Dzerzhinsk bölgesinden gelen görüntülerde mavi tüylere sahip köpekler merak uyandırdı. Başıboş köpekler, tuhaf renkleri sayesinde dünya çapında viral olmayı başardı. Peki ya köpeklerin mavileşme sebebi kimyasal atıklar mı?

Kirlilik nedeniyle maviye döndüğüne inanılan bir sürü başıboş köpek, Rusya'da kullanılmayan bir fabrikanın yakınlarında görüldü. Hayvanların garip renklerinin Dzerzhinsk'teki Sovyet döneminden kalma bir fabrikanın kimyasal atıklardan kaynaklandığı düşünülüyor.

Köpeklerin rahatsız edici resimleri, altı yıl önce mali sorunlar nedeniyle kapanan ve kullanılmayan bir fabrika olan Dzerzhinskoye Orgsteklo fabrikası yakınlarında yerel halk tarafından çekildi. Bir zamanlar hidrosiyanik asit ve pleksiglas üreten büyük bir kimyasal üretim tesisiydi.

İflas eden fabrikanın müdürü Andrey Mislivets, bunların bir şaka olduğunu iddia ederek görüntülerin gerçekliğini reddetti. Başıboş hayvanların bölgedeki terk edilmiş binalarda dolaşırken iltihaplanmaya neden olabilecek bakır sülfatı bulmuş olabileceğini söyledi. Fabrikanın eski müdürü Mislivets, "Muhtemelen bazı eski kimyasalların kalıntılarını buldular ve içine yuvarladılar ve muhtemelen bakır sülfattı" dedi.

Yerel makamlar, fotoğraflar ortaya çıktıktan sonra hayvanları kontrole götürmek için bölgeye gitti. Sovyet döneminden kalan tesisteki "mavileşen köpekleri" yakalamayı ve kontrol etmeyi planlıyorlar.

Rusya'da mavi köpek paniği yaşanıyor

Birkaç yıl önce yine Rusya'da sokak köpekleri doğal olmayan boyalara bulandıkları için benzer şekilde mavileşmişti. Yerel halk ise bu durumdan şikayetçi görünüyor. Rus vatandaşlara göre başıboş köpekler, fabrika çevresindeki atıklarda bir şey bulmuş olmalı. Çünkü o bölgede yaşayan köpekleri kimse kontrol etmiyor.

Daily Mail'deki haberde hiç kimsenin köpekleri kontrol etmediği, şirketin hayvanları sterilize etmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Dzerzhinsk kentindeki yetkililerin Perşembe günü özel araziye gitmek için izin istedikleri bildirildi. Bir hükümet sözcüsü, "İşletme şefleriyle köpekleri yakalama olasılığı hakkında görüşmeler yapılıyor. Kontrol edilmeli, sağlıkları değerlendirilmeli ve boyaların nedeni bulunmalıdır." dedi.

Hayvanların bakır sülfat yüzünden tüylerinin mavileştiğine inanılıyor. Bu kimyasal atık, hayvanlarda başta iltihaplanma olmak üzere yanma, kaşıntı ve tüylerinin batması gibi olumsuzluklara neden olabilir.