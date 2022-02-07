Rusya, Metaverse’deki Yasadışı Faaliyetler Konusunda Uyardı

Dünyanın son zamanlarda en çok konuştuğu konulardan biri olan ve insanlığın en büyük yenilikçi adımlarından biri olarak adlandırılan Metaverse, ortaya çıktığı ilk günden bu yana çeşitli konularla sürekli gündemde yer alıyor. Özellikle güvenlik konusunda endişelerin bir hayli yoğun olduğu Metaverse evreniyle ilgili olarak Rusya’dan korkutan bir uyarı geldi.

İnsanların sana evrende konserler düzenlediği, partilere katıldığı ve evlendiği bir sanal dünya düzeni olan Metaverse, geçtiğimiz günlerde bir kadının üç erkek tarafından Metaverse’de tacize uğramasıyla gündeme gelmişti. Arsa çılgınlığı halen sürerken, Rusya’dan Metaverse’de gerçekleşme ihtimali bulunan yasadışı faaliyetlere karşı uyarı yapıldı.

Sanal gerçeklik başlıkları ve artırılmış gerçeklik gözlükleriyle sanal bir dünyaya adım attığı Metaverse, her ne kadar güzel gözükse de aslında birçok tehlikeyi de içinde barındırıyor. Metaverse tamamen iyi niyetlerle insanların sanal dünyada sosyalleşmesi, iş yapması ve oyun oynaması gibi basit nedenlerle tasarlanmış olsa da Metaverse’ün adı son zamanlarda cinsel taciz skandalları ile anılıyor.

Rusya, Metaverse Uyarısı Yayınladı

Artırılmış gerçeklik gözlükleri ve his uyandıran ceketlerle beraber bu dünyada birçok insan saldırganlar tarafından savunmasız bir konumda yer alıyor.

Öte yandan Rusya’dan kitle iletişim araçlarını izlemekten sorumlu federal kurum olan Roskomnadzor Bilimsel Teknik Merkezi, insanların ulusal sınırlar olmadan etkileşime girebildiği bu sanal evren ile ilgili olarak endişelendiren bir uyarıda bulundu.

Açıklanan raporda, Metaverse’in sınır düzenlemelerini ihlal edebileceğini ve farklı milletlerden insanların arasındaki yasadışı ticaretin gelişebileceğine dikkat çekildi. Bunun yanında kripto para birimlerinde gerçekleştirilecek yasadışı faaliyetlere de vurgu yapıldı.

Bunun yanında yazarlar, Metaverse gibi sanal evrenlerin uyuşturucu ticareti veya diğer yasaklı maddelerin ticareti için olgunlaşacağını savunuyor.

‘En Savunmasız Grup Olan Çocukları Etkileyebilir’

Yayımlanan raporda ayrıca sanal etkileşimin insan davranışı üzerindeki sonuçlarıyla ilgili endişelere de yer verildi.

Raporda, ‘Metaverse'de yer alma nedeniyle algının dönüşümü, toplum üzerinde anlamlı bir kültürel etkiye sahip olacak ve sanal bir avatar kullanımı nedeniyle ahlaki ve etik normların önemini azaltmak da dahil olmak üzere sosyal davranışı değiştirecek’ yazısı yer aldı. Bu durumun özellikle ‘yeni metaverse'deki en savunmasız grup’ olan çocukları etkileyebileceği konusunda uyarı yapıldı.

Rapor, sanal gerçekliğin potansiyel risklerini değerlendirmenin yanı sıra çevrimiçi eğlence biçimlerine ve video oyunlarına artan talep gibi yeni pazar yerlerinin büyümesi de dahil olmak üzere olasılıklarına genel bir bakış sunuyor.

Ayrıca, artan çevrimiçi yaşamın yeni siyasi faaliyet biçimlerini mümkün kıldığı da iddia ediliyor. Raporda, çevrimiçi profilini kullanarak iklim değişikliğinin tehlikeleri konusunda farkındalık yaratan aktivist Greta Thunberg'e da atıfta bulunuluyor.