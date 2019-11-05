Rusya, NASA İçin 'Soyuz' Roketi Üretimini Arttırıyor

ABD, uzay çalışmalarında Rus roketlerine olan bağımlılığını azaltmayı istiyor olsa da Rusya bu konuda ABD’ye bir süre daha yardımcı olmayı umuyor. Roscosmos Başkanı Dmitry Rogozin, kısa süre önce iki yeni Soyuz MS uzay aracının daha üretilmesi için talimat verdi. Bunlardan biri, NASA’nın astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşımasında kullanılacak.

Roscosmos’daki bu karar, NASA Direktörü Jim Bridenstine’in, Amerikan ticari uzay aracı uçuşlarına başlamada gecikme olabileceği uyarısında bulunan mektubunun hemen ardından geldi. Rogozin, “ABD 2020 ve 2021 için fazladan taşıma kapasitesine ihtiyaç duyuyor olabilir, bu ekstra uzay aracı ihtiyacı karşılayacaktır.” dedi.

Diğer Soyuz uzay araçları 2021’in sonlarında uzay turizmi uçuşlarında kullanılacak. Ayrıca bu roketler diğer görevler için ücretsiz kaynaklar da sağlayacak.

Rusya bu siparişi, Amerikan planlamasını eleştirmek için bir şans olarak da kullandı. Rusya’nın ABD’ye, 2020 ticari uçuş hedefleri başarıya ulaşmadığında ekstra taşıma kapasitesi için kendileriyle derhal iletişime geçmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunduğu iddia edildi. Rogozin’e göre, Energia’nın bir Soyuz uzay aracı üretmesi en az 2 yıl sürüyor.

Ancak bu durum ABD için bir felaketin işareti değil. SpaceX, Crew Dragon seyahatlerini 2020’nin başlarında başlatmayı umuyor ve Boeing’in CST-100 Starliner’ı da çok geride olmayabilir. Fakat ekstra Soyuz roketi üretimi, NASA’nın uzay çalışmalarında sadece Amerikan yapımı roketler kullanmasının yakın zamanda mümkün olmadığını gösteriyor olabilir. ABD ve Rusya bir süre daha iş birliği yapmak zorunda gibi görünüyor.