Rusya'nın Arama Motoru Yandex Siber Saldırıya Uğradı

Yaklaşık olarak 5 milyar indirme sayısına Google ulaşsa bile, yine de Yandex gibi platformlar güçlü bir alternatif oluşturuyor. Batı dünyasının da bu alternatif dikkatini çekmiş olmalı ki, Yandex platformuna ağır bir siber saldırı yapıldı. Konuyla ilgili henüz tam bir netlik ortaya çıkmadı ve risk devam ediyor. İşte haberimizin detayları.

Rusya'nın Google’ı olarak bilinen Yandex, Batı istihbarat teşkilatlarında çalışan hackerlar tarafından düzenlenen bir siber saldırıya uğradı. Bu seferki siber saldırı, Yandex sisteminin temelinden ziyade daha çok kullanıcı hesaplarını ele geçirme üzerine tasarlandı. Zararlı bir yazılım, Yandex sistemlerine gönderildi ve kullanıcı bilgileri ele geçirilmeye çalışıldı.

Rusya’nın arama motoru Yandex açıklama yaptı

Son dönemlerde en çok tartıştığımız konuların başında siber saldırılar geliyor. ABD; İran ve Rusya üzerine siber saldırılar düzenlerken, Rusya'da Avrupa ve ABD üzerine siber saldırı gerçekleştiriyor. Bu siber saldırılara karşı koymak son derece güç. Kendilerine Five Eyes diyen bir casusluk örgütü, son olarak Rusya’ya saldırıda bulundu.

Bu casusluk örgütünün neden kullanıcı bilgilerine erişmek istediği ise henüz tam olarak ortaya çıkarılamadı. Daha çok kullanıcı hesaplarından şirketlerin seçildiği de fark edildi. Genel olarak konuyla ilgili yapılan yorum, Rusya'nın ekonomisine yönelik bir saldırının olduğu söylendi.

Yandex tarafından yapılan açıklamada, siber saldırıların erken aşamada fark edildiği ve müşterilerin verilerine bir zarar gelmediği ifade edildi. Böylece Yandex kullanıcıları rahat bir nefes aldı. Peki sizce de siber saldırılara karşı gerçekten yeteri kadar korunabiliyor muyuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.