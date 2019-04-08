Rusya'nın Facebook'u VK, Kendi Kripto Parasını Çıkardı

Uzun süredir Facebook tarafından beklenen kripto para hamlesi Rusya'nın popüler sosyal medya platformu VK'dan geldi. Geçtiğimiz gün VK coin ismindeki site içi para birimini duyuran VK, çeşitli özelliklerini bu para birimiyle yönlendirecek.

Rusya'nın en popüler sosyal mecralarından olan VK en nihayetinde kendi kripto parasını piyasaya çıkardı. VK coin olarak adlandırılan kripto para, VK Pay’de kullanılabilecek. Ancak blockchain destekli olmadığı söylenen VK coin'in yalnızca madencilik oyunlarıyla kazanılabildiği ifade edildi. VK içerisindeki bu oyunlar sayesinde 0,001 VK Coin üretilebilecek.

Şu anda 4 milyona yakın kullanıcıya hizmet eden ve 890 milyondan fazla kripto paraya sahip olan VK coin, herhangi bir kripto para borsasında da listelenmiyor. Yani şu an yalnızca VK içerisinde kullanılabilen ve kullanıcılara alternatif para birimi oluşturan VK coin'in şirket ortakları tarafından da kullanılabileceği aktarıldı. Böylelikle VK coin ile çeşitli indirimlerden yararlanılabilecek.

Facebook Coin Çıkacak mı?

Facebok, VK'dan çok daha fazla kullanıcıya hitap ettiği için şirketin kendi kripto parasını çıkarmasının etkisi daha geniş kapsamlı olacaktır. Raporlara göre Facebook Coin, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram'da kullanılacak ortak paydalı bir kripto para birimi olabilir. Peki ya sizce sosyal medya platformları kendi kripto paralarını oluşturmalı mı?

VK Dünyanın ikinci büyük sosyal ağ platformu VKontakte'ın Windows 8 uygulamasıdır. İndir VK VKontakte'ın Android uygulaması ile VK.com'un tüm özelliklerine mobil cihazınızdan erişebilirsiniz. İndir VK VKontakte iOS uygulaması ile vk.com'un tüm işlevlerini akıllı telefon ve tabletinizden kullanabilirsiniz. İndir VK Resmi VKontakte uygulaması ile popüler sosyal ağın tüm özelliklerini akıllı telefonunuzdan kullanabilirsiniz. İndir





