Rusya'nın İkinci Koronavirüs Aşısı EpivakKorona Tescil Edildi

Duyurulduğu ilk günden beri eleştirilerin odağı haline gelen Sputnik V aşısının ardından EpivakKorona aşısı da tescillendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın ikinci koronavirüs aşısı EpivakKorona'nın tescil edildiğini duyurdu. Peki, EpivakKorona isimli COVID-19 aşısı ne zaman çıkacak? Vektör Virüsoloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi tarafından geliştirilen COVID-19 aşısı ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Rusya'nın İkinci Koronavirüs Aşısı EpivakKorona Ne Zaman Çıkacak?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bünyesindeki Vektör Bilim Merkezi'nin yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği EpiVakKorona aşısının tescil edildiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, "Bildiğim kadarıyla, Rusya Bilimler Akademisi Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen üçüncü aşı da yolda" şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, yaptığı açıklamada, "Klinik araştırmalar 100 gönüllü üzerinde yapıldı. Adenovirüs bazlı Sputnik V aşısından farklı olarak yeni EpiVakKorona aşısı, gelecek vaat eden sentetik platformlardan biri temelinde oluşturuldu, Bu bir peptit aşısı ve viral protein-peptitlerin yapay olarak sentezlenmiş kısa parçalarından oluşur. Bağışıklık sistemi bu protein-peptitler aracılığıyla virüsü inceler, tanımlar ve etkisiz hale getirir" ifadelerini kullandı.

Tatyana Golikova, EpiVakKorona aşısının temel özelliğinin reaktojenikliğinin olmaması ve yeterince yüksek bir güvenlik seviyesine sahip olması olduğunu söyledi. Golikova tarafından paylaşılan bilgilere göre Rusya'nın ikinci koronavirüs aşısı tescilin ardından 150'si 60 yaş üstü olmak üzere toplamda 40 bin gönüllü üzerinde denenecek.

Vladimir Putin, "Yurt dışına yönelik aşıları, bu aşamada aşıların gönderileceği ülkedeki tesislerde üretmeye odaklanmalıyız. Şu anda hem birinci hem de ikinci aşının üretimini artırmalıyız. Her şeyden önce bu aşıları Rus pazarına tedarik etmeliyiz. Aşılar, Rus eczacılık ağına mümkün olduğunca geniş biçimde ulaştırılmalı" ifadelerine yer verdi.

Putin, Başbakan Yardımcısı Golikova ile Rospotrenbadzor Başkanı Anna Popova'nın EpiVakKorona aşısı uygulanan gönüllüler arasında yer aldığını belirtti. Putin, Golikova'ya kendisini nasıl hissettiğini sordu. İkişer doz aşı vurulduklarını belirten Golikova, Popova'da ve kendisinde herhangi bir yan etki meydana gelmediğini söyledi.

EpivakKorona olarak adlandırılan aşının ilk aşaması 3 Eylül tarihinde tamamlanmıştı. Aşının ikinci aşama denemeleri eylül ayında gerçekleşmişti. İkinci aşamaya katılan gönüllülerde yan etki gözlemlenmemişti. Rusya'nın ikinci koronavirüs aşısı EpivakKorona'nın tescil sonrası üçüncü faz klinik denemeleri 40 bin gönüllü üzerinde deneneceği belirtiliyor.