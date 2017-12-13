Rusya'nın İnsansı Robotu FEDOR, Kendi Kendine Öğrenecek

Robotlar ve yapay zeka hakkındaki tartışmaların gittikçe alevlendiği şu dönemde, Rusya'dan gelen haber tartışmalara yeni bir boyut kazandırabilir. Rusya'da üretilen insan benzeri robot FEDOR'un gelecekte kendi kendine öğrenme becerisi kazanabileceği açıklandı. Elon Musk duymasın!

Dünyanın önde gelen robot ve yapay zeka uzmanları her fırsatta, zarar verme ya da öldürme yeteneğine sahip robotların yasaklanması gerektiğini belirtiyorlar. Hatta yakın bir zamanda Elon Musk'ın da aralarında olduğu 26 ülkeden 116 uzman, konuyla ilgili Birleşmiş Milletler'e mektup dahi göndermişlerdi.

Rusya'da üretilen insan benzeri robot FEDOR, yapay zeka tartışmalarına bir yenisini ekleyebilir. Yangın söndürme, testere kullanma, kapı kilidi açma hatta silah kullanma yeteneğine dahi sahip olan insansı robotun, gelecekte kendi kendine öğrenme becerisi kazanabileceği belirtildi.

Rusya'nın uzay ve kurtarma görevi gibi, insanlar için tehlikeli durumlar yaratabilecek operasyonlarda kullanılması için tasarlanan FEDOR, gün geçtikçe daha yetenekli bir hale geliyor. Rusya'daki Blagoveşçensk Pedagoji Enstitüsü Bilgi Teknolojisi Laboratuvarı'ndan Aleksandr Semoçkin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "FEDOR'un sistemini öncelikli görevleri gerçekleştirebilmesi için kendi kendine öğrenme, adım atma, yeni çözümler geliştirme bakışı doğrultusunda geliştirmek ilginç. Üzerinde çalıştığımız şey tam da bu" ifadelerini kullandı.

Semoçkin, yazılım üzerindeki çalışmalarında belirledikleri asıl amacın, robota görev belirleme aşamasında kendi kendine davranış becerisi kazandırmak olduğunu söyledi. 2021 yılında Rusya'ya ait bir uzay aracı ile yörüngeye gönderilmesi planlanan FEDOR, uzay araştırmaları sırasında astronotlara yardım edecek.