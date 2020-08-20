Bakan Koca'dan Rusya'nın Koronavirüs Aşısı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, "Rusya'yla ilgili daha önce bizim bilim insanlarımızın devrede olduğunu biliyorsunuz. Biz faz 3 çalışmasının Türkiye'de yapılması şeklinde konuştuk ve iletişim halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Koronavirüs Aşısı Faz 3 Çalışması Ülkemizde mi Yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya, Çin, Almanya ve İngiltere'de yer alan aşıların faz 3 çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ülkemizde koronavirüs aşısı ile ilgili toplam 13 tane çalışma oluğunu belirten Bakan Koca, 3 tane çalışmanın hayvan-fare çalışmasının bittiğini belirtti.

Rusya, Çin, Almanya ve İngiltere'deki aşı çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Rusya, Çin, Almanya ve İngiltere’nin çalışmaları var. Rusya’yla ilgili daha önce bizim bilim insanlarımızın devrede olduğunu biliyorsunuz. Biz faz 3 çalışmasının Türkiye’de yapılması şeklinde konuştuk ve iletişim halindeyiz. Bununla ilgili bir sözleşme taslağı hazırlandı. Çalışmaya geçmeden önce preklinik çalışmaları görerek başlatmayı düşünüyoruz. Preklinik çalışmaları görerek faz 3 çalışmasını yapabiliriz" dedi.

Ülkemizdeki koronavirüs aşı çalışmaları ile ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Bakanı Koca, "Şu an Türkiye’de toplam 13 tane çalışma var, 3 tane çalışmanın hayvan-fare çalışmasının bitti, preklinik çalışmalar devam ediyor, aşı çalışması yapan tüm arkadaşlarımıza her türlü kolaylığı göstermekteyiz" şeklinde konuştu.

Bakan Koca, "Ayrıca Çin ve Almanya’da yapılan çalışmayla ilgili de bize faz 3 çalışmasını Türkiye’de yapmak üzere talepler oldu. Bununla ilgili kolaylık göstereceğimizi devamında tedarik noktasında iletişimde olduğumuzu söylemek istiyorum. Çin ve Almanya’nın başvurusunun bizi tatmin ettiğini söyleyebilirim, Rusya’yla da iletişim halindeyiz" ifadelerini kullandı.