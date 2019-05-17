Rusya’nın Yeni Uzay Aracı ve Uydularına Ait Önemli Bilgiler İnternete Sızdı

Rusya, Uzay çalışmaları ve Uzay teknolojileri denildiğinde ABD ile birlikte akıllara ilk olarak gelen ülkelerden birisi. Bu alanda şimdiye dek oldukça başarılı çalışmalar yapan ve gelecek için de önemli planları bulunan Rusya, şu sıralar can sıkıcı bir sızıntı vakasıyla karşı karşıya.

Söz konusu sızıntı olayında, Rusya’nın yeni Uzay çalışmalarıyla ilgili önemli bilgilerin internete sızdığı belirtiliyor.

Sızdırılan bilgiler arasında, geliştirilen yeni Uzay aracı ile ilgili bilgilerin, gelecekte kullanılacak uydu isimlerinin, çeşitli üretim ve fırlatma bilgileri gibi detaylı bilgilerin bulunduğu ifade ediliyor.

Bilgiler Kamuya Açıklanmamalıydı

Rus motor üreticisi Satürn şirketinin baş tasarımcısı Sergey Lihonosov, konuyla ilgili olarak Sputnik’e verdiği bir röportajda, "Bilgiler hukuka aykırı olarak yayımlandı. Bilgiler, kamuya açıklanmaması gereken bir konferans konuşmasından alındı." diye konuştu.

Lihosonov, bilgileri yayınlayan kişiler hakkında gereken işlemlerin yapılacağını vurguladı.

Rus basınında yer alan haberlere göre, söz konusu bilgiler Şubat ayında Rusya’nın Krasnodar kentinde yayımlandı.