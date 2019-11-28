Rusya’nın 'Yenilmez' Füzesi ABD Tarafından İncelendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mart ayında Rusya’nın yeni hipersonik kıtalararası füzesini duyurmuştu. Ses hızının 27 katına ulaşabilen Avangard adlı füze, geçtiğimiz günlerde ABD’li yetkililer tarafından incelendi.

Hipersonik başlığa sahip kıtalararası Avangard füzesi, geçtiğimiz aylarda Rusya tarafından başarılı bir şekilde test edilmişti.

Ses hızının 27 katına ulaşabilen füzenin göreve başlaması için geri sayım sürerken, ABD de füzeye büyük ilgi gösteriyor. Kremlin, Avangard füzesinin ABD’li müfettişler tarafından incelendiğini duyurdu.

Daily Mail’in haberine göre, iki ülke arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde 24 - 26 Kasım tarihleri arasında söz konusu incelemeler yapıldı.

Son teknoloji ürünü olan füzenin, önümüzdeki ay Ural Dağları'nda bulunan bir askeri üste görevine başlayacağı belirtiliyor.