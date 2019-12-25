Rusya'nın "Yerel İnternet Ağı" Testi Başarıyla Sonuçlandı

Rusya İletişim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yerel internet ağı girişimi, Rusya'nın küresel ağ versiyonunun muadili ile bağlantı kurduğu noktaları kısıtlayarak, vatandaşlarının nelere erişebileceği konusunda daha fazla kontrol sağlıyor.

"Yerel internet ağı" geliştirmek amacıyla test çalışmalarını sürdüren Rusya hükümeti, ilk testi gerçekleştirdiklerini söyledi. Testin ne olduğuna dair ayrıntılar belirsiz olsa da İletişim Bakanlığı'na göre, internet kullanıcıları test sırasında herhangi bir değişiklik fark etmedi. Sonuçlar bu aşamadan sonra Başkan Putin'e sunulacak ve somut adımlar atılacak.

Uzmanlar bazı ülkelerin interneti dağıtma eğilimi konusunda endişe duymaya devam ettiğini söylüyor. Surrey Üniversitesi'nden bilgisayar bilimcisi olan Prof. Alan Woodward konuya ilişkin şu yorumu yaptı:

"Rusya'nın yerel internet çalışması, bu projenin daha fazla dağılmasında sadece bir örnek. Vatandaşların gördüklerini kontrol etmek isteyen otoriter ülkeler İran ve Çin'in neler yaptığını inceliyor. Bu, insanların kendi ülkelerinde olup bitenler hakkında diyaloga erişemeyecekleri, kendi balonları içinde yaşayacakları anlamına geliyor."

Rusya, Global İnternet Ağını da Etkileyebilir

Ülkeler denizaşırı kablolar veya internet düğümleri aracılığıyla yabancı web hizmetleri alıyorlar. Ancak Rusya'nın yerel interneti, yerel ISS'lerin iş birliğini gerektirecek çünkü bir ülke ne kadar çok ağa ve bağlantıya sahipse, erişimi kontrol etmek o kadar zor olacak.