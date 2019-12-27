Rusya Nükleer Denizaltı Çalışmalarını Tamamladı

Dünyanın en büyük ordularından bir tanesi olan Rusya, yepyeni güçler kazanmaya devam ediyor. ABD ve Avrupa karşısında üstün duruma geçmeye çalışan Rusya, yeni silahlar deniyor. İşte savaşı körükleyecek gelişmeleri içeren haberimizin detayları.

Rus Donanması'nda kullanılmak üzere bir süredir Yasen-M sınıfı altında nükleer denizaltı üretme üzerindeki çalışmalar nihayet yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı. Malakhit Marine Engineering Bureau tarafından üretilen ve Rusya’nın liman şehirlerinden biri olan Severodvinsk’te üretimi tamamlanan bu denizaltılar nükleer başlık taşıyabiliyor.

Rusya nükleer denizaltı çalışmaları devam edecek

Yasen-M sınıfı altındaki ilk nükleer denizaltı olan Novosibirsk, 2020 yılında Rus Donanması’nın filosuna katılmaya hazırlanıyor. Kısa bir süre içerisinde Rusya bu nükleer denizaltı silahını çeşitli yerlerde deneyecek.

Rusya bu proje kapsamında yeni bir denizaltı daha üretecek. Bu denizaltı diğerine oranla daha gelişmiş olmasına rağmen henüz tamamlanmadı. Özellikle bu denizaltının kullanıldığı yerlerde bazı şikayetlerin gelmesi yetkilileri durdurdu.

Rusya'nın bu hamlesine karşı muhtemelen ABD ve müttefikleri daha farklı kararlar alacaktır. Eğer silahlanma yarışı böyle devam ederse, ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Peki sizce Rusya'nın bu hamlesi savaş teknolojisinde neleri değiştirecek? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.