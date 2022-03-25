Rusya Petrol ve Gaz Ödemeleri İçin Bitcoin Kabul Etmeyi Düşünüyor

Kıdemli bir milletvekiline göre Rusya, petrol ve gaz ihracatı için ödeme olarak Bitcoin'i kabul etmeyi düşünüyor.

Pavel Zavalny "dost" ülkelerin kripto para biriminde veya yerel para birimlerinde ödeme yapmasına izin verilebileceğini söyledi. Bu haftanın başlarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "düşman görmedikleri" ülkelerin, doğalgazlarını ruble ile satın almalarını istediğini söyledi. Bunun en büyük nedeni olarak bu yıl %20'den fazla değer kaybeden Rus para biriminin değerini artırmayı amaçlaması olduğu düşünülüyor.

Ukrayna'nın işgalinin ardından İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımlar, Rus rublesinin değerini giderek düşürdü ve ülkedeki yaşam şartları zorlaştı. Buna rağmen Rusya'nın hâlâ dünyanın en büyük doğal gaz ihracatçısı ve ikinci en büyük petrol tedarikçisi olduğunu unutmamak gerek.

Rusya, Türkiye'yi "Dost" Ülke Olarak Açıkladı

Rus Parlamentosu'nda enerji komitesine başkanlık eden Pavel Zavalny, Perşembe günü yaptığı açıklamada ülkenin enerji ihracatı için ödeme almanın alternatif yollarını araştırdığını söyledi. Ayrıca Çin ve Türkiye'nin "yaptırım baskısına karışmayan" "dost" ülkeler arasında yer aldığını da belirtti. Zavalny ayrıca "Uzun süredir Çin'e ruble ve yuan için ulusal para birimlerinde anlaşmalara geçmeyi teklif ediyoruz. Türkiye için ise planlarımız lira ve ruble olması. Ayrıca Bitcoin ticareti de planlarımız arasında mevcut." açıklamalarında bulundu.

Analistler, tüm risklere rağmen Rusya'nın popüler kripto para birimini kabul etmekten fayda sağlayabileceğini söyledi. Singapur'daki Enerji Çalışmaları Enstitüsü'nde kıdemli araştırma görevlisi olan David Broadstock "Rusya eşi benzeri görülmemiş yaptırımların etkisini çok çabuk hissediyor. Ekonomiyi desteklemeleri gerekiyor ve birçok yönden Bitcoin yüksek büyüme sağlayan bir varlık olarak kabul görüyor." dedi. Broadstock ayrıca "Bitcoin'i diğer geleneksel para birimlerine kıyasla bariz şekilde kabul etmek, doğal gaz ticaretinde önemli ölçüde daha fazla risk getirir." diye ekledi.

Putin'in "dost olmayan" ülkelere ruble ile ödeme yaptırma konusundaki yorumları, Rus rublesini üç haftanın en yüksek seviyesine çıkardı ancak mevcut gaz sözleşmelerinin çoğu Euro üzerinden kabul ediliyor ve Rusya'nın bunları değiştirip değiştiremeyeceği belirsiz. AB, %40'lık bir gaz ithalini Rusya'dan sağlıyor.