Rusya Sağlık Bakanı'ndan Sputnik V Aşısı Hakkında Açıklama

Tescillenen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, hakkında yeni bilgiler geldi. Rusya Sağlık Bakanı aşının üretimi ile ilgili açıklama yaptı. İşte Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko tarafından Sputnik V aşısı hakkında yapılan açıklama.

Sputnik V Aşısının Teslimatları Eylül Ayında Başlıyor

SputnikNews'in aktardığı habere göre Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, tescillenen Sputnik V koronavirüs aşısının büyük partiler halindeki ilk teslimatlarının eylül ayında başlayacağı bilgisini paylaştı.

Muraşko açıklamasının devamında aşı üretim kapasitesinin ekim-aralık döneminde en üst seviyeye çıkacağını söyledi. Bakan birkaç aşının daha tescil aşamasında olduğunu duyurdu.

Vladimir Putin ilk tescillenen koronavirüs aşısı hakkında geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada aşı uygulanmasının ardından kızının ateşinin 38.4 dereceye kadar çıktığını, ikinci günse 37 dereceye indiğini söyledi.

Aşının 21 gün sonra yapılan ikinci dozunun uygulanmasından sonra da kızının ateşinde biraz yükselme olduğunu belirten Putin, "Her şey yolunda. Daha biraz önce onunla telefonda konuştum. Tanrıya şükür kendini iyi hissediyor." dedi.