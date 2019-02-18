Rusya Sınırsız Menzilli Füze Test Etti

Rus kaynaklar, bir süredir geliştirilmekte olduğu bilinen Rus yapımı sınırsız menzilli kruz füzesi Burevestnik’in ocak ayında başarı ile test edildiğini söylediler. Füzenin ateşlenmesinin ardından Dünya’nın herhangi bir noktasına gidebileceği dile getirildi.

Rus medyasına göre, sınırsız bir seyir kabiliyetini olan Burevestnik güdümlü nükleer füzenin en önemli aşaması başarıyla test edildi. Denemeyi, Rus ordusu resmi olarak teyit etmezken, test aşamasının nerede ve ne zaman gerçekleştiği ise açıklanmadı. Televizyon kuruluşu Russian Today’in yayınladığı görüntülerde, bir grup mühendisin bazı bölümleri kapatılmış füzeyi dikkatlice incelediği paylaşılan görüntüler arasında yerini aldı.

Nükleer güç ile çalıştığı bildirilen 9M730 Burevestnik füzesinin, sınırsız manevra kabiliyeti sayesinde çok uzak mesafelere seyir edilebildiği ifade edilirken, günler boyunca dünya çevresinde dolaşabildiği aktarıldı.

Füzenin test aşamalarının ardından kullanılabilir hale gelmesi sonrasında özellikle Amerika için önemli tehditler oluşturabileceğini söyleyen uzmanlar, Rusya’dan fırlatılan füzenin Asya’dan Pasifik Okyanusu’na oradan da Güney Amerika üzerinden Amerika Birleşik Devletleri hava sahasına girerek, Meksika Körfezine ulaşabilecek güçte olduğu açıklandı.