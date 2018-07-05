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Rusya Sokaklarında Hack Riski

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | İnternet
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Rusya'da başlayan 2018 Dünya Kupası kapsamında ülkenin pek çok noktasına ücretsiz wifi kuruldu. Ancak wifi noktalarının bir hayli tehdit içerdiği ve bu anlamda kullanıcılar için açık açık bir güvenlik zafiyeti olabileceği dile getirildi. Futbol tutkunlarını büyük bir hack riski bekliyor olabilir.

Dünya Kupası maçlarını takip edebilmek adına Rusya'ya gelen vatandaşların rahatça internete girebilmesi ve erişim sağlanabilmesi için ülkenin 11 şehrine ücretsiz kullanılabilen hotspot noktaları kuruldu. Ücretsiz wifi hizmetinden yararlanmak isteyen kullanıcıları ise önemli bir tehdit bekliyor. Bu tip noktalarda güvenlik en alt seviyede olduğu için hackerlar rahatça verilere erişebiliyorlar.

Özellikle ücretsiz wifi alanlarının tehdit içerdiği dile getiriliyorken aynı zamanda şifreleme olan noktalar da risk içerisinde. Ücretsiz WiFi alanlarının yüzde 20 gibi önemli bir bölümünün ciddi güvenlik zafiyetleri içerdiği söyleniyorken yabancı vatandaşların dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapılmış durumda.

Son olarak kullanıcılara yapılan uyarılarda mobil ve online bankacılık veya kredi kartı, şifre bilgisi isteyen sitelere bu alanlardan giriş yapmanın doğru olmayacağı ifade ediliyor. Açık ve şifresiz ağlar üzerinden yapılan internet erişimleri, hackerlara açık kapı oluşturuyorken kullanıcıların tedbiri elden bırakmaması gerekiyor.

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ETİKETLER: hack rusya fifa dünya kupası ücretsiz wifi

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