Rusya'nın Sputnik V Aşısı Ne Kadar Etkili? Umut Verici Açıklama

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Uzmanlar aşı çalışmalarına son hızda sürdürüyor. İlk tescillenen koronavirüs aşısı Sputnik V'nin ilk sonuçları açıklandı. Rusya'nın geliştirdiği aşının ilk sonuçları paylaşıldı.

Sputnik V Aşısı Ne Kadar Etkili?

Rus yetkililer tarafından yapılan açıklamada Sputnik V aşısının etkisinin %92 olduğu açıklandı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"16.000 gönüllünün dahil olduğu araştırmaların ilk verilerine göre Sputnik V isimli aşı insanları Covid-19’a karşı yüzde 92 oranında koruyor. İki dozluk bir aşı geliştirdik ve bunun sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz."

Rusya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısının virüse karşı kalıcı bağışıklık sağladığını iddia ediyor. Rusya Sağlık Bakanlığı'na göre, aşının koronavirüsten iki yıla kadar bağışıklık sağlaması bekleniyor.

Gamaleya Araştırma Enstitüsü ve Rusya savunma bakanlığı tarafından geliştirilen aşı şu anda Moskova'da son aşama deneme aşamasında. Faz III denemesi toplamda 40.000 gönüllüyü kapsayacak ve dörtte biri plasebo aşısı alacak.

Geçtiğimiz günlerde Pfizer ile BioNTech tarafından geliştirilen aşının etki oranının da %90'ın üzerinde olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Sizler Sputnik V aşısı hakkında neler düşünüyorsunuz? İlk sonuçlar sizce nasıl? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!