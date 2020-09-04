Rusya'nın Sputnik V Aşısının İlk Sonuçları Paylaşıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından duyurulan Sputnik V aşısı çok sayıda bilim insanı tarafından eleştirilere maruz kalmıştı. Koronavirüs aşısının geliştiricilerinin aşı denemeleri ile ilgili detaylı bilgi paylaşmaması nedeni ile bilim insanları aşı hakkındaki endişelerini dile getirmişlerdi. Rusya, çok sayıda eleştiriye maruz kalan aşının faz 1 ve faz 2 denemelerinin detaylarını paylaştı.

Rusya'nın Sputnik V Aşısı Antikor Üretmeyi Başardı

Rus bilim insanlarının tıp dergisi Lancet'ta yayımladıkları makale ile beraber geliştirilen aşının faz 1 ve faz 2 denemelerinin detayları paylaşıldı. Tıp dergisinde yayımlanan makaleye göre haziran ve temmuz aylarında gerçekleştirilen faz 1 ve faz 2 denemelerinin her birinde 38 olmak üzere toplamda 76 gönüllü yer aldı. Gerçekleştirilen denemelerin sonucunda bütün gönüllülerin antikor ürettiği görüldü ve aşının kritik bir yan etkisinin olmadığı gözlemlendi.

Rus Ulusal Varlık Fonu (RDIF) CEO'su Kirill Dmitriev, Rusya'nın yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği COVID-19 aşısının gerekli olan bütün şartları karşıladığını belirtti. Dimitriev, geniş çaptaki deneylerin geçen hafta başladığını ve şimdiye kadar en az 3 bin gönüllünün katlm sağladığını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan John Hopkins Üniversitesi'ndeki Uluslararası Aşıya Erişim Merkezi yardımcı direktörü Dr. Naor Bar-Zeev, yeni tip koronavirüse karşı henüz herhangi bir aşının tam olarak işe yaradığının kllinik olarak kanıtlanmadığını belirtti. Dr. Naor Bar-Zeev'in açıklamasına göre yeni tip koronavirüs aşısı için biraz daha beklemek gerekiyor.