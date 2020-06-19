Rusya Telegram Kararı Çok Tartışılacak: Sır Gibi Saklanan Anlaşma!

Yaklaşık olarak 3 yıl kadar önce verilen Rusya Telegram kararı şu anda bile tartışılıyor. Şöyle bir geçmişe bakacak olursak; Rusya'daki en büyük metrolardan bir tanesinde yaşanan patlamadan sonra hiçbir şey Telegram için aynı olmadı. Rusya ve uygulamanın arası açıldı. Rusya metro patlamasında yer alan kişilerin reklam mesajlarını istedi ancak uygulama yetkilileri bunu kabul etmedi.

Hükümetler uygulamalara çok büyük baskılar yapabiliyor. Facebook, Twitter ve WhatsApp gibi platformlara yapılan baskıları düşünürsek olayın rengi biraz daha ortaya çıkıyor. Donald Trump ABD'li bir şirket olmasına rağmen Twitter üzerinde çeşitli baskılar kurmuştu. Yine benzer şekilde Telegram için aşırı bir baskı var.

Rusya Telegram kararı hangi tavizlerle verildi?

Dünyanın otoriter devletleri içerisinde yer alan Rusya ve son dönemlerde popülerliği artan Telegram arasında uzun bir süredir görüşmeler yaşanıyordu. Bu görüşmeler sonucunda; Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) yapılan bilgilendirme ile 2 yıldır devam eden Telegram yasağının kaldırıldığı öğrenildi.

Gelen son bilgilere göre, Rusya'ya bazı zamanlarda mesajlaşma verilerinin gönderileceği söylendi. Yani gerekli durumlarda Rus yetkililer Telegram kullanıcılarının mesajlarını görebilecek. Bu, Rusya'daki vatandaşların gizlilik haklarını ihlal edebilir.

Gelişmekte olan ülkeler, genellikle WhatsApp ve Telegram gibi anlık mesajlaşma platformlarından, çeşitli taleplerde bulunabiliyor. Her ne kadar WhatsApp çoğu zaman bu mesajları paylaşsa bile, Telegram daha korumacı davranıyor. Fakat bu gidişle dünyanın birçok ülkesinde Telegram kullanıcıları güvende olamayacak. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.