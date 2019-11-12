Rusya, Türk Vatandaşlarını Uzaya Götürmeyi Planladığını Açıkladı

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamaya göre ülke, Türk vatandaşlarını uzaya götürmeyi planlıyor.

'Görüşmelerimiz Sürüyor'

Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan ile görüşme halinde olduklarını belirten Roscosmos, söz konusu ülkelerin vatandaşlarını uzaya götürmek istediklerini açıkladı.

Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Dmitry Rogozin tarafından yapılan açıklamada "Roscosmos olarak Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan ile görüşmeler içerisindeyiz. Bu ülkelerin vatandaşlarını uzaya götürmeyi planlıyoruz. Bu konuyla alakalı farklı ülkelerden de talepler alıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Biraz daha geriye baktığımızda bu açıklamaların pek de şaşırtıcı olmadığını görüyoruz. Geçtiğimiz Ağustos ayında Rusya sınırları içerisinde gerçekleşen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı sırasında bu konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşülmüş ve olumlu karşılanmıştı.

Şu an için bunun sadece sözde kaldığını ve olası bir projenin uzun süreler alacağını söylemek mümkün. Olası gelişmelerden haberdar olmak için bizleri takipte kalın.