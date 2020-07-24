Rusya İle Türkiye Arasındaki Uçuşlar 1 Ağustos'ta Başlıyor: Turizmciler Mutlu!

Uzun bir süredir tatilciler tarafından beklenen Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar kısa bir süre içerisinde başlıyor. Rus devlet kanalı Rossiya 24'e yapılan açıklamalarda, uçuşların başlayacağı ülkeler arasında Türkiye'nin de yer alacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamalarda, “Türkiye ile de karşılıklı uçuşlar 1 Ağustos’ta başlayacak. Rusya’dan uçuşlar 1 Ağustos itibariyle İstanbul ve Ankara’ya, 10 Ağustos itibariyle Antalya, Dalaman ve Bodrum’a yapılmaya başlayacak” denildi. Böylece tatili dört gözle bekleyenler Türkiye'ye rahatlıkla gelebilir.

Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar

Uçuşların Britanya ve Tanzanya ile de başlayacağını anlatan Golikova, “Bugün sadece üç ülkeden bahsedebiliyoruz. Neden bu ülkeler? Çünkü uçuşların başlamasıyla Rusya’da yeni Covid-19 vakalarına neden olmaması için çok dikkatliyiz” ifadelerine yer verdi.

Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında yer alıyordu. Rus turistlerin en çok uğradığı yerler arasında elbette Antalya ve Bodrum bulunuyor.

Bu uçuşların açılması turizme büyük bir katkı sunacak. Böylece turizmciler biraz da olsa durumlarını düzeltebilir. Sizce Türkiye ve Rusya arasındaki uçuşların başlaması virüsün yayılmasına neden olur mu? Tahminlerinizi yorumlar bölümüden bizlerle paylaşabilirsiniz.