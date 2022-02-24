Rusya – Ukrayna Savaşında Son Gelişmeler: Sosyal Medyada Rusya – Ukrayna Savaşı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzun bir süredir Ukrayna’ya saldırma konusunda planlar yaptığını açıkladı. Sabah saatlerinde ise ‘özel bir askeri operasyon’ yapılacağını duyuran Putin, ardından Ukrayna’ya saldırdı. Rus ordusunun Ukrayna’ya giriş yapmasıyla Rusya’ya yönelik yaptırımlar, bu durumun Türkiye’ye etkisi ve Ukrayna’nın işgali ile ilgili olarak birçok kişi araştırma yapmaya başladı.

Rusya Lideri Vladimir Putin, Donbas'a askeri harekat emrini verdi. Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, ‘Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak’ dedi. Putin ayrıca dışarıdan gelecek müdahalelere karşılık verileceğini de söyledi. Rus lider Ukrayna askerlerine silah bırakma ve çekilme çağrısı yaptı.

Rusya Yanlısı Ayrılıkçılar: İki Ukrayna Uçağını Düşürdük

Rusya destekli ayrılıkçılar, Luhansk bölgesinde iki Ukrayna uçağı düşürdüğünü bildirdi.

İki Yerleşim Yeri Ele Geçirildi

Rusya destekli ayrılıkçılar, ayrıca Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde iki yerleşim yeri olan Shchastia ve Stanytsia Luhanska'nın kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladılar.

Ukrayna'da En Az 7 Ölü 9 Yaralı

Ukrayna, Rusya'nın saldırılarında ez 7 kişinin öldüğünü ve 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

BREAKING: Airstrikes reportedly hit apartment complex south of Kharkiv pic.twitter.com/r2I7dfuZMQ — The Spectator Index (@spectatorindex) February 24, 2022

Reuters: Ukrayna Rusya'ya 5 Uçak ve 1 Helikopter Düşürdü

Reuters'ın bildirdiğine göre, Ukrayna Rusya'ya beş uçak ve bir helikopter düşürdü.

Bunun yanı sıra, Ukrayna polisi ayrılıkçıların elindeki Luhansk bölgesinde iki köyün ele geçirildiğini aktardı.

Rusya: Ukrayna Hava Savunma Sistemlerini Etkisiz Hale Getirdik

Rusya Savunma Bakanlığı ise, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Rıa: Rusya Uçaklarının Düştüğünün Reddeti

RIA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Rusya, Ukrayna'nın uçaklarını düşürdüğü iddiasını reddetti.

‘Donbas Yüzünü Rusya'ya Döndü’

Putin şunları söyledi: ‘Donbas halkı yardım için yüzünü Rusya'ya döndü. Bu nedenle özel askeri operasyon düzenlenmesi emrini verdim. Operasyon 8 yıldır Kiev yönetiminin baskıları ve soykırımı altında acı çeken insanları korumayı amaçlıyor. Ukrayna'yı militarizm ve Nazizm'den temizleyeceğiz. Aralarında Rusya vatandaşlarının da olduğu sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenlere karşı adaleti sağlayacağız’ dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Zelenski'den İlk Açıklama

Harekatla ilgili açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" dedi.

Filodan Çıkartma Harekatı

Rus Haber Ajansı ise Karadeniz Filosu'nun çıkartma harekatı başlattığını duyurdu. Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Rus Haber ajansına göre, Ukrayna'nın genelindeki tüm askeri tesislere roket saldırıları başladı.

Ukrayna'dan Açıklama

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın barış içerisindeki şehirlerinde devam eden saldırılar var. Bu topyekün bir savaş Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak" dedi.

Ayrıca Kiev havalimanındaki yolcular ve çalışanların tahliye edildiği açıklandı.

‘Sivillerin Olduğu Konutlara Saldırı Beklemiyoruz’

Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı, Rusya'nın konutlara ve sivil yapılara saldırmasını beklemediklerini açıkladı.

Rus seyir füzeleri Ukrayna'nın Ivano-Frankivsk bölgesinde bir depoyu vurdu pic.twitter.com/25M9rdsSGC — Politic Türk (@politicturk) February 24, 2022

Kiev'de Patlama Sesleri

Operasyonun ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor. Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

Yerel Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgal harekatının başladığını, patlama seslerinin füze saldırılarından kaynaklandığını açıkladı.

Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi. Rus askerlerinin, ayrılıkçı bölgelerin ötesine geçip geçmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Lviv'de Bombardıman

Ukrayna Acil Servisi, ülkenin batısındaki Lviv kentinde bombardıman olduğunu bildirdi.

Ukrayna Ordusu: Hava Saldırılarına Karşılık Veriyoruz

Ukrayna ordusunda yapılan son açıklamada, Odessa'ya Rus askerlerinin girdiği haberlerinin gerçek dışı olduğu belirtildi. Ordu, hava kuvvetlerinin Rusya'nın hava saldırılarına karşılık verdiği bilgisini paylaştı.

Rusya – Ukrayna Savaşı ile İlgili Sosyal Medyadan Gelen Tepkiler

🔴Kiev'de siviller metro ve sığınaklara inmeye başladı. pic.twitter.com/cN0OdeyliD — Conflict (@ConflictTR) February 24, 2022