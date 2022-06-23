Microsoft'a Göre Rusya, Ukrayna'nın Müttefiklerini Hacklemeye Çalışıyor

2022'nin en önemli gündem olaylarından biri olan Rusya ve Ukrayna arasındaki sıcak çatışma devam ederken arka planda siber savaşlar da tüm hızla sürüyor. Microsoft'un bugün yayınladığı rapora göre Rusya, Ukrayna'nın müttefiklerini hacklemeye çalışıyor.

Rus destekli hackerların, Ukrayna'nın yanında olduğunu söyleyen 42 ülkeye karşı savaş açtığını iddia eden Microsoft, gerçekleştirilen saldırıların %49'unun devlet sitelerine karşı yapıldığını belirtti. Türkiye, saldırı altında olan ülkelerden biri!

Saldırıların Dörtte Biri Başarılı Oldu!

Rapora göre savaşın başladığı şubat ayından beri hacker saldırılarının en az dörtte biri başarıyla sonuçlandı. Microsoft'a göre saldırıların asıl amacı, gizli devlet belgelerinin ele geçirilerek Ukrayna için yapılan yardımlara karşı şantaj amacıyla kullanılması.

"Saldırıların hedefi tüm dünyaya yayılmış olsa da, hacker aktivitelerinin %63'ü NATO üyelerine yoğunlaşıyor"

Rus hackerların en öncelikli hedeflerinden biri tahmin edebileceğiniz üzere ABD. Yapılan saldırıların %12'si direkt olarak ABD'yi hedef alıyor.

Microsoft Başkan Yardımcısı ve Baş Hukuk Müşaviri Brad Smith, yaşanan hacker saldırıları hakkında "Ukrayna'daki savaş sadece bizlere ders vermekle kalmıyor, aynı zamanda demokrasinin geleceğini korumak için hayati önem taşıyacak etkili önlemler almamız gerektiğine dair bir eylem çağrısı da yapıyor" dedi.