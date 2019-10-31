Rusya Ülke Genelinde İnternet Kesintisi için Hazırlanıyor

Rusya, siber saldırılara karşı savunmasını test etmek için internet bağlantısını ülke genelinde kesecek.

Siber Savunma Altyapısı Test Edilecek

Siber ataklara karşı savunma altyapısını test etmek isteyen Rusya, bir süreliğine küresel internetten uzaklaşacak. Bu süre içerisinde iletişimde kopukluk olmaması ve işlerin günlük halinde yürümesi için Rusya'nın kendi internet ağı olan RuNet aktif olarak hizmet verecek.

Rusya bu test ile birlikte batı ülkelerine olan bağımlılığını azaltmayı ve kendi yönetebileceği internet ağını kullanmayı hedefliyor olabilir. Rusya yarın kendi ağı içerisinde herhangi bir sorun ile karşı karşıya kalmazsa ilerleyen zamanlarda RuNet'e yönelik yatırımları ve çalışmaları artırabillir.

Hükümet, testin Rus sistemlerini potansiyel bir siber saldırıya karşı koruma amacıyla gerçekleştirileceğini belirtirken eleştirmenler ise bu hareketi, vatandaşları dış dünyadan izole etme girişiminin bir parçası olarak görmekte.

Şu an için testin tam olarak hangi saatlerde başlayacağı veya ne kadar süre boyunca devam edeceği ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.