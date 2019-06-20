Rusya Uyardı: Dijital Terör Çağına Hazır Olun

Teknolojik olarak gelişen ülkelerin en büyük sorunlarından bir tanesi olan dijital terör, günden güne artış gösteriyor. Konu hakkında Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Yuriy Koyko, bu çağın kimyasal silahlar kadar tehlikeli olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ufa kentinde yapılan uluslararası güvenlik konulu bir toplantıda konuşan Yuriy Koyko çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koyko'ya göre ABD kökenli hackerlar farklı ülkelere ait gizli bilgileri ele geçirmek için sürekli olarak siber saldırılarda bulunuyorlar. Bundan dolayı da bu çağın tehlikesi, en az kitle imha silahlarıyla yarışabilecek düzeyde.

Dijital Terör Ağını Genişletmek Daha Kolay

"İnternet, çeşitli aşırılık yanlısı gruplarının dağılmış güçlerini ve kaynaklarını kontrol etmesi için ana mekanizma haline geldi. Günümüzde yaklaşık 30 bin örgüt sitesi var" şeklinde konuşan Koyko, internet terörünün büyümesinin daha kolay olduğunu savundu. Yalnızca bir siteyle bile onlarca üye kazanma, maddi yardım toplama gibi işlemlerin yapılabildiğini belirtti.

Terör faaliyetlerinin yakın zamanda yalnızca dijital ağlar üzerinde olacağını vurgulayan Genel Sekreter Yardımcısı, başta Rusya olmak üzere siber saldırı alan ülkelerin tedbirli olması gerektiğini ifade etti. Koyko yakın gelecekte dijital terörün, kitle imha silahlarıyla kıyaslanabileceğini aktardı.