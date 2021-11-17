Rusya'nın Uydusavar Füze Denemesine Tepki Yağıyor

Rusya'nın uydusavar füze denemesi Avrupa ve ABD tarafından kınandı. Rus uzay ajansı Roscosmos, uzayda ve özellikle ISS'te herhangi bir sorun olmadığını hatırlattı.

ABD, Rusya'yı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) mürettebatı tehlikeye attığını söylediği tehlikeli ve sorumsuz bir füze testi yapmaktan kınadı.

Test, Rusya'nın kendi uydularından birini havaya uçurdu ve ISS ekibini kapsüllere sığınmaya zorlayan bir enkaza yol açtı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda şu anda yedi mürettebat bulunuyor: dört Amerikalı, bir Alman ve iki Rus. Uzay istasyonu, yaklaşık 420 km yükseklikte yörüngede dönüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price bir brifingde, "Bugün erken saatlerde, Rusya Federasyonu kendi uydularından birine karşı doğrudan yükselen bir anti-uydu füzesinin yıkıcı bir uydu testini umursamaz bir tavırla gerçekleştirdi." dedi.

NASA yöneticisi Bill Nelson olaya çok kızdığını söyleyerek, "Test şimdiye kadar 1.500'den fazla izlenebilir yörünge enkazı ve yüz binlerce parça daha küçük yörünge enkazı üretti ve bunlar artık tüm ulusların çıkarlarını tehdit ediyor." dedi.

Bill Nelson verdiği demeçte, "İnsanlı uzay uçuşundaki uzun ve hikayeli geçmişiyle, Rusya'nın sadece ISS'deki Amerikalı ve uluslararası ortak astronotları değil, aynı zamanda kendi kozmonotlarını Çin'in uzay istasyonundaki Çinli taykonotları tehlikeye atması kabul edilemez." dedi.

Rusya uydusavar füze denemesinden gurur duyuyor

Rus uzay ajansı Roscosmos ise bu olayın abartıldığı kadar önemli olmadığına inanıyor. Ajans, "Bugün mürettebatı standart prosedürlere göre uzay aracına gitmeye zorlayan cismin yörüngesi, ISS yörüngesinden uzaklaştı, yani ISS hala güvende." dedi.

Rusya tarafından fırlatılan asi malzeme herhangi bir kaza yaratmadı, ancak kökeni şimdi mercek altında. Parçalanmış bir Rus uydusu olan Kosmos-1408'den gelmiş gibi görünüyor. 1982'de fırlatılan bir casus uydusu, bir tondan fazla ağırlığa sahipti ve yıllar önce çalışmayı bırakmıştı.

Bir uzay enkazı izleme şirketi olan LeoLabs, Yeni Zelanda'daki radar tesisinin, uzun süredir kullanılmayan uzay aracının olması gereken yerin uzağında olduğunu söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, testin uzayın güvenliği, emniyeti ve sürdürülebilirliği için tam bir ihmali gösterdiğini söyledi. "Bu testten kaynaklanan enkaz, önümüzdeki yıllarda uyduları ve insan uzay uçuşlarını riske atan yörüngede kalacak" diye ekledi.