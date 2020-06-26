Rusya Uzaya Turist Gönderiyor! Rekabet Kızışacak

İleri düzey teknoloji alanında dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesi olarak bilinen Rusya uzaya turist göndermeyi planlıyor. ABD'li özel şirketler tarafından da sürekli dile getirilen bu konuyu, Rusya yakında hayata geçirecek. İşte merak ettiğiniz bütün detaylar.

Uzay teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte, çok yeni sektörler ortaya çıkmaya başladı. Örneğin şimdilerde Japonya ve diğer ülkelerin yaptığı meteor madenciliği popüler olmaya başlıyor. Diğer yandan Dünyanın etrafında biriken çöpleri toplamak için uzay çöp toplayıcıları daha fazla hak elde etmeye başladı. Şimdi ise uzay turizmi müthiş bir hızla ilerliyor.

Rusya uzay faaliyetlerini genişletmek istiyor

Uzay çalışmaları alanında Rusya, devlet olarak çok farklı bir seviyede. Her ne kadar ABD'li uzay şirketleri yaratıcı işler ortaya çıkarsa bile, yine de Rusya köklü bir uzay disiplinine sahip. Örneğin Crew Dragon ortaya çıkmadan önce Rusya, NASA astronotlarına bile uzaya taşıyordu.

Konumuza gelecek olursak, Rusya Federal Uzay Ajansı, uzaya gönderilecek ekibin Rusya’dan yola çıkacağını, profesyonel bir kozmonot gözetiminde yolculuk edeceğin ifade etti. Böylece uzay turizmi için kozmonotlardan yardım alınacağı kesinleşti.

Aslına bakılırsa uzay turizmini başlatmak için birçok ülke ve şirket çoktan hazır. Fakat bu insanların güvenliğini sağlamak son derece önemli. Eğer güvenlik sağlanmaz ve herhangi bir aksilik meydana gelirse, çok ciddi yaptırımlar ile karşılaşılabilir. Rusya Federal Uzay Ajansı tarafından 2023 yılında ilk uzay turistlerinin uzaya götürüleceği söyleniyor. Peki siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.