Rusya ve Starlink Arasındaki Gerilim Artıyor!

Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesinin ardından Batı kuruluşlu çoğu teknoloji ve yazılım şirketi Rusya'ya hizmet vermeyi bıraktı. Bunun dışında Starlink gibi bazı şirketler de Ukrayna halkına açık bir şekilde yardım etmeye başladı. Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink, savaşın başladığı erken dönemlerden beri Ukrayna'ya uydu interneti sağlıyor. Hatta insani yardım olarak 15 bin adet Starlink donanımı Ukrayna'ya ücretsiz bir şekilde gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir Rus diplomat, Starlink uydularını "askeri hedef" olarak görebileceklerini söyledi. Askeri casusluk ile suçlanan Elon Musk ise tepkiler karşısında sessiz kaldı.

Rusya Açık Açık Starlink'i Tehdit Etti

Uzun süredir Ukrayna halkına internet hizmeti vermesi sebebiyle Rusya ile araları gergin olan Starlink, Rus diplomatın sözlerine bakılırsa resmen tehdit edildi. Daha önce de Rus tarafından benzer açıklamalar gelmişti. Fakat bu sefer Starlink uydularının Rusya için "meşru askeri hedef" olduğu açıklandı.

"Dış uzay teknolojilerinin zararsız kullanımının ötesine geçen ve Ukrayna'daki olaylar sırasında belirginleşen son derece tehlikeli bir eğilimin altını çizmek istiyoruz. Görünüşe göre meslektaşlarımız bu tür eylemlerin aslında askeri çatışmalara dolaylı katılımı teşkil ettiğinin farkında değiller. Yarı sivil altyapı, misilleme için meşru bir hedef haline gelebilir." -Rus Diplomat Konstantin Vorontsov

Eğer Starlink geri adım atmasa Rusya Starlink uydularını düşürmek için planlar yapmaya başlayabilir. Her geçen gün savaşın kötü gidişatı konusunda sosyal medyada alay konusu olan Rusya'nın ilk önceliklerinden biri Ukrayna'nın dünya ile haberleşme ağını tamamen koparmak.