Rusya Yüzebilen Bir Nükleer Santral Yaptı

Dünyanın en büyük nükleer güçlerinden bir tanesine sahip olan Rusya, işi daha da ilerletmek istiyor. Rusya'nın yapmış olduğu nükleer santrallerin artık yüzmeye başladığını da söyleyebiliriz. İlginç bir teknoloji kullanan Ruslar, büyük bir çevre felaketine neden olabilir.

Nükleer santraller aracılığıyla elektrik elde edilmesi sık rastlanan bir işlem. Özellikle de Rusya, bu nükleer tesisleri kullanarak büyük bir enerji potansiyeli elde etmek istiyor. Ancak onların önündeki en büyük engel, genellikle coğrafi şartlar oluyor. Rusya'nın sadece küçük bir bölümüne nükleer santralde üretilmiş elektrik verilmesi, ülke için dezavantaj oluşturuyor.

Rusya mobil nükleer santral çalışmalarını tamamladı

Rusya tarafından gemide üretilen nükleer güç, bir süre sonra elektrik enerjisine dönüştürülebiliyor ve aynı zamanda bu elektrik, kıyısı olan birçok yere taşınabiliyor. Akademik Lomonosov şu an için Rusya'nın yüzebilen tek nükleer santrali olarak görülüyor.

Bu nükleer santralin, yaz aylarında Pevek Limanı’na çekilmesi planlanırken, Aralık ayında elektrik şebekesine bağlanması büyük bir olasılık olarak görülüyor. Böylece ülkenin önemli bölümlerine elektrik verilmesi konusunda bir engel daha aşılmış olacak. Her ne kadar bu işlem, Rusya açısından olumlu görünse bile çevresel bazı sorunlar oluşturabilir.

Rusya, eğer bu nükleer santrali taşıyan gemiye dikkat etmezse, herhangi bir patlamada büyük bir deniz kirlenmesi ortaya çıkabilir. Sizce de bu tarz faaliyetler, doğaya ciddi bir tehdit oluşturyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.