Rusya'da VPN Kullanımı Ciddi Seviyelere Ulaşmaya Başladı

VPN hizmetleri, kullanıcıların coğrafi engellemeleri atlamasına ve internet kısıtlamalarını aşmasına izin verdiğinden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonucunda Rusya'daki VPN kullanımının ciddi boyutlarda artmaya devam etmesi pek de şaşırtıcı değil.

Atlas VPN'in yeni bir blog gönderisine göre ülkedeki son VPN yükleme dalgası, Rus iletişim ajansı Roskomnadzor'un Instagram'ı yasaklayacağını açıklamasının ardından 11 Mart'ta başladı. Ardından sadece birkaç gün sonra 14 Mart'ta Rusya'daki VPN yüklemeleri, normal seviyelerinin %11,253 üzerinde artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Rusya'nın Instagram yasağının, Facebook'un bazı ülkelerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus askerlerine yönelik şiddet çağrılarına geçici olarak izin verme kararına yanıt olarak verildiği iddia edildi.

Ülke hükûmetinin bağımsız medya kuruluşları üzerindeki kontrolünü sıkılaştırması ve Rus web sitelerinin Ukrayna'nın işgalini savaş olarak adlandırmasını yasaklaması nedeniyle Rusya'da VPN kullanımı Instagram yasağı öncesinde de artmıştı. Hükûmet bunun yerine basın kuruluşlarından işgalden “özel bir askerî operasyon” olarak bahsetmelerini istemişti. Aynı zamanda Putin, geçtiğimiz günlerde işgalle ilgili "sahte haberler" yayınlamayı 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek bir suç haline getiren yeni bir yasayı imzalamıştı.

Rusya'da VPN Kullanımındaki Ciddi Artışın Perde Arkası

Ukrayna'nın işgali devam ederken Rus vatandaşları Yandex'i kullanmayı bıraktı ve çevrimiçi kısıtlamalardan ve sansürden kaçınmak için VPN'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek adına Google arama motorunu kullanmaya başladı.

Atlas VPN bu sayede Google Trends'i kullanarak, Rusya'da son 30 gün içinde Google'ın arama motoru kullanılarak gerçekleştirilen “VPN” aramalarının sayısı hakkında daha fazla bilgi edinebildi. Google Trends, aşina olmayanlar için belirli bir bölge ve zaman için arama ilgisini en yüksek noktaya göre gösteren ve bir terim için en yüksek popülerliği 100 değeriyle gösteren veriler sağlar. VPN, Şubat ayının büyük bölümünde 10 puanın altındayken, 25 Şubat'tan itibaren çarpıcı bir artış yaşamış ve ülkenin Instagram yasağını yürürlüğe sokmasından hemen önce 12 Mart'ta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış. Neyse ki Rus vatandaşları için VPN hizmetlerinin çoğu ülkede henüz engellenmedi ve bu araçları, Ukrayna'nın işgalini ve diğer hassas konuları çevreleyen konuşma özgürlüğü üzerindeki hükûmet kısıtlamalarının üstesinden gelmek için kullanmaya devam edebiliyorlar.