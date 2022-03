Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali Tarihi Bir Bilgisayar Müzesini Yok Etti

Bu haftanın başlarında, Ukrayna'nın en büyük özel bilgisayar müzelerinden biri olan Club 8-bit, Mariupol kuşatması sırasında yok edildi. Müzenin sahibi Dmitry Cherepanov, Club 8-bit'in kaderini paylaşmak için durumu Facebook üzerinden paylaştı.

It has been reported that the Mariupol Computer Museum in Ukraine, a privately owned collection of over 500 items of retro computing, consoles and technology from the 1950s to the early 2000s, a collection nearly 20 years in the making, has been destroyed by a bomb. pic.twitter.com/7xKi3yYjth