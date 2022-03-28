Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali Tarihi Bir Bilgisayar Müzesini Yok Etti

Bu haftanın başlarında, Ukrayna'nın en büyük özel bilgisayar müzelerinden biri olan Club 8-bit, Mariupol kuşatması sırasında yok edildi. Müzenin sahibi Dmitry Cherepanov, Club 8-bit'in kaderini paylaşmak için durumu Facebook üzerinden paylaştı.

It has been reported that the Mariupol Computer Museum in Ukraine, a privately owned collection of over 500 items of retro computing, consoles and technology from the 1950s to the early 2000s, a collection nearly 20 years in the making, has been destroyed by a bomb. pic.twitter.com/7xKi3yYjth — Lord Arse! 💙🇺🇦💛 (@Lord_Arse) March 23, 2022

Müzenin sahibi Dmitry Cherepanov "İşte olan şey bu, Mariupol bilgisayar müzesi artık olduğu yerde değil. 15 yıldır biriktirdiğim koleksiyondan geriye sadece müzenin Facebook sayfasında, web sitesinde ve radyo istasyonunda yer alan anılar kaldı." dedi.

Club 8-bit'in Geçmişi

Club 8-bit'in koleksiyonu, 1950'lere kadar uzanan öğelerle birlikte 500'den fazla tarihi bilgisayar parçasını içeriyordu. Gizmodo, müzeyi 2018'de ziyaret etti ve o zamanlar dünyanın herhangi bir yerinde bulunabilecek Sovyet dönemi bilgisayarlarının "en büyük ve en havalı koleksiyonlarından biri" olarak nitelendirdi. Cherepanov'un Club 8-bit'te sergilenen birçok PC'yi toplaması ve onarması on yıldan fazla sürdü. Müzenin yıkımını daha da dokunaklı yapan şey, Ukrayna ve Rus halkı arasında ortak bir tarihi belgeliyor olması.

Neyse ki Cherepanov yaşıyor ancak Mariupol'un birçok sakini gibi evini kaybetti. Cherepanov kendisini desteklemek isteyenler için kendisine ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden etkilenen diğer Ukraynalılara yardım etmek için bağış kabul ettiği bir PayPal hesabı açtı. Savaşın başlamasından bu yana, yaklaşık 10 milyon insan çatışma nedeniyle evlerinden edildi ve bu da ikinci dünya savaşından bu yana en hızlı büyüyen mülteci krizinin içerisinde bulunduğumuzu gösteriyor.