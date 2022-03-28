Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali Tarihi Bir Bilgisayar Müzesini Yok Etti

Club 8-bit, dünyadaki en büyük Sovyet dönemi bilgisayar koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyordu.

Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali Tarihi Bir Bilgisayar Müzesini Yok Etti
Barış Bulut
Barış Bulut -

Bu haftanın başlarında, Ukrayna'nın en büyük özel bilgisayar müzelerinden biri olan Club 8-bit, Mariupol kuşatması sırasında yok edildi. Müzenin sahibi Dmitry Cherepanov, Club 8-bit'in kaderini paylaşmak için durumu Facebook üzerinden paylaştı.

Müzenin sahibi Dmitry Cherepanov "İşte olan şey bu, Mariupol bilgisayar müzesi artık olduğu yerde değil. 15 yıldır biriktirdiğim koleksiyondan geriye sadece müzenin Facebook sayfasında, web sitesinde ve radyo istasyonunda yer alan anılar kaldı." dedi.

Club 8-bit'in Geçmişi

Club 8-bit'in koleksiyonu, 1950'lere kadar uzanan öğelerle birlikte 500'den fazla tarihi bilgisayar parçasını içeriyordu. Gizmodo, müzeyi 2018'de ziyaret etti ve o zamanlar dünyanın herhangi bir yerinde bulunabilecek Sovyet dönemi bilgisayarlarının "en büyük ve en havalı koleksiyonlarından biri" olarak nitelendirdi. Cherepanov'un Club 8-bit'te sergilenen birçok PC'yi toplaması ve onarması on yıldan fazla sürdü. Müzenin yıkımını daha da dokunaklı yapan şey, Ukrayna ve Rus halkı arasında ortak bir tarihi belgeliyor olması.

Neyse ki Cherepanov yaşıyor ancak Mariupol'un birçok sakini gibi evini kaybetti. Cherepanov kendisini desteklemek isteyenler için kendisine ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden etkilenen diğer Ukraynalılara yardım etmek için bağış kabul ettiği bir PayPal hesabı açtı. Savaşın başlamasından bu yana, yaklaşık 10 milyon insan çatışma nedeniyle evlerinden edildi ve bu da ikinci dünya savaşından bu yana en hızlı büyüyen mülteci krizinin içerisinde bulunduğumuzu gösteriyor.

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